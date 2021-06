El tipo de cambio cotiza a la baja este miércoles ($724), en línea con la debilidad que ha presentado durante la jornada el dólar a nivel global y acoplándose a una recuperación del cobre.

De todas maneras según un análisis de José Raúl Godoy de XTB Latam, son efectos transitorios; y es probable que el tipo de cambio continúe con su tendencia alcista mientras China continúe adoptando medidas para contener el precio de las materias primas.

“El cobre se ha visto castigado durante las últimas jornadas, a pesar de que hoy se estabiliza. En este contexto, China ha vuelto a tomar medidas pidiendo a las empresas estatales que reduzcan abruptamente su exposición a materias primas extranjeras, en un nuevo intento para contener los precios”, dijo el experto.

Precio del cobre BML, 16 de junio:

US$ 4,313 la libra (US$ 9.508,00 la tonelada)

Variación diaria: -0,47%

Promedio 2021: US$ 4,116la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) June 16, 2021