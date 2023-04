"Siempre me gustó jugar y siempre vi plata en el juego, siempre fue mi objetivo", aclaró Tello, quien forma parte del cuerpo técnico de un equipo profesional de gaming, cuyo dueño es un reconocido seleccionado mundialista de fútbol de México. ¿Cuánto se puede llegar a ganar y cómo es el camino para ser un gamer?

“Si no hay sinergia no rinden”. Esa es la consigna de Erick Tello, un chileno de 32 años que dedica gran parte de sus días como entrenador de un equipo profesional de gamers, quienes participan en torneos oficiales de carácter internacional, los que otorgan grandes sumas de dinero como premio.

Como coach del combinado, Tello es claro, “el mundo gaming ya es real. Entró a los Juegos Olímpicos, no es una meta difícil de alcanzar, es una profesión real, está, hay plata y hay trabajo”.

Erick Tello, el chileno que entrena equipos de gaming profesionales

De profesión diseñador gráfico, Erick Tello combina su trabajo con su otra pasión, el gaming, en específico de PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds, por sus siglas en inglés). Se trata de un videojuego en línea multijugador de estilo shooter (disparos), en el que se enfrentan equipos y donde gana el que logre sobrevivir.

Pero este, no es el único videojuego con ligas profesionales, también está el de football FIFA, u otros de tiro como Free Fire o Valorant. Y como gamers profesionales, cada equipo tiene su cuerpo técnico, como el coach, labor que cumple Tello.

“Me especifico en cocheao, soy coach de un equipo E-sport. Fue un proceso que al igual que todos, se inicia como jugador, pasando por una serie de ligas y tomando reconocimiento”, explicó el chileno.

“Un día me llegó la invitación porque me conocían ya como capitán de equipos amateurs. Furius Gaming, un equipo mundialista de PUBG me invitó a ser coach y acepté”, agregó.

¿Cuál es la labor del coach en un equipo de gamers profesional?

Como coach, Erick trabaja directamente con el analista. Junto a él, corrigen errores de una partida que se repiten o se convierten en un patrón, puntualizó.

“El analista entrega la data de las partidas o de un torneo identificando los problemas y ahí entro yo, donde veo la estrategia o las tácticas. Los problemas más comunes dentro del E-sport es la comunicación, la sinergia que se crea con otros jugadores, si no hay sinergia no rinden”.

Tello explica que compatibiliza sus trabajos. De lunes a jueves se dedica a su labor de diseñador, pero de viernes a domingo se interioriza en el PUBG junto a los otros gamers.

“En un día normal, de manera online, a las 2:00 pm hacemos reuniones donde vemos comportamientos a mejorar y analizamos a los equipos rivales”, comentó.

“Luego un intensivo de hora y media dentro del juego, donde se disparan, matan y practican distintas dinámicas, como asaltar una casa, un equipo, o defender una posición”, agregó. Respecto a la sinergia necesaria que comentó anteriormente, “entrenamos jugando sin audio, por ejemplo”.

¿Cuánto puede ganan los gamers que se dedica al PUBG?

Como coach y miembro del equipo profesional Fuirius Gaming, Tello pasó por 3 competencias internacionales en el 2022: La PUBG Mobile Pro League (PMPL), que agrupa a todo Latinoamérica, incluyendo México pero sin Brasil; la PMP Américas (que incluye a Brasil y Estados Unidos) y el Mundial que se jugó en Malasia, donde solo obtuvieron el último lugar.

“Entre todas ganamos como equipo entre 40 y 50 mil dólares” (entre 30 y 40 millones de pesos), monto que se reparte entre lo 6 jugadores, cuerpo técnico y los auspiciadores.

Actualmente, Ertick Tello está contratado por el equipo norteamericano 19Esport, propiedad del futbolista, seleccionado y mundialista mexicano, Miguel Layún.

“Ellos te hacen contrato y por un monto de sueldo de un año, a cambio, se quedan con el 50% de todos los premios que recibes. Se encargan de la indumentaria, sesiones de fotos, redes sociales, etc”.

Con 19Esport, el chileno está a cargo de un grupo de jugadores (argentinos y mexicanos), todos con cerca de 19 años. Esa edad es uno de los principales desafíos para Tello.

“Igual es complicado tratar con jóvenes gamers, por ejemplo en Malasia hubo problemas. Algunos querían salir y no le tomaban el peso a lo que se estaban jugando. No todos los jugadores se toman esto como un trabajo, imagina que son niños que reciben 20 o 30 mil dólares en premios“.

¿Cómo se llega a ser un gamer profesional?

De acuerdo a su experiencia, al menos en PUBG, existen instancias para un jugador se muestre y sea considerado para dar paso al profesionalismo.

“Existe una liga amateur que se hace 2 veces al año. Ahí son descubiertos y reclutados a las profesionales. Sin embargo, y por diferentes circunstancias, algunos quedan en el camino. Por ejemplo, 2 de los que fueron al mundial 2021, ganaron tanta que prefirieron no jugar más”.

Por otro lado, Tello explica que el mundo de este juego es pequeño y es fácil hacer contactos con otros jugadores o equipos. Sin embargo, la receta, según él, consiste en entrenamiento, dedicación y por su puesto, trabajo en equipo.

¿Se puede crecer y desarrollarse como gamer?

“Siempre me gustó jugar y siempre vi plata en el juego, siempre fue mi objetivo”, aclaró Tello, quien ve de lejos la opción de dejar el mundo del gaming.

Ir al extranjero es una opción, aclara el gamer nacional, pero depende de los presupuestos. Tal como contó, salió del equipo argentino en el que estaba (Furius Gaming) por la crisis del país previo a ser contratado por 19Esport.

De igual modo, “PUBG está en la cuerda floja en Latam”, aclaró, ya que el público de este tipo de videojuegos se encuentra en otro continente. “Cuando fuimos a Asia, solo en los entrenamientos teníamos 15 mil espectadores, en Latinoamérica, en competencias oficiales, no se supera los 1.500″.

Ahora, “Free Fire está en la cúspide de ventas y visitas”, mencionó.

Sobre ser profesional en el mundo como gamer: “Es un tema que la gente debería hacerlo parte de. El mundo gaming ya entró a los Juegos Olímpicos, no es una meta difícil de alcanzar, es una profesión real, está, hay plata y hay trabajo“, concluyó.