Para el próximo 27 de septiembre está programado, para distintas consolas, el lanzamiento del videojuego FIFA 23, sin embargo, sin saber cómo, este se filtró para ciertos usuarios de Xbox.

Debido a lo anterior, a menos de un mes de su estreno, en Internet abundan comentarios, imágenes y hasta transmisiones en Twitch, del popular juego de fútbol.

Así, durante esta jornada se hicieron públicos varios kits, equipos, valoraciones, e incluso el soundtrack y complementos que aún no eran conocidos.

De acuerdo a lo informado por la versión en español del medio especializado en videojuegos, IGN, durante la jornada de este martes, se filtró el juego completo del FIFA 23 para consolas Xbox.

Según algunos jugadores, una precarga fue enviada a aquellos que reservaron el juego, lo que permitió a los compradores de la Edición Ultimate, jugar la nueva versión de la producción hecha por Electronic Arts (EA).

Así, quienes pudieron acceder de manera adelantada al juego, comenzaron a filtrar datos, hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, gracias al error, ya se sabe en redes sociales cómo serán las terceras equipaciones del Liverpool o del Atlético de Madrid.

En ese sentido, el sitio Eurogamer, informó que ya se conoce el soundtrack del FIFA 23, al igual que las estadísticas para la modalidad Ultimate Team.

Pero no solo los kits y uniformes se filtraron para ciertos usuarios que reservaron el FIFA 23 para Xbox. También las estadísticas del modo de juego Ultimate Team.

De este modo, quienes están preocupados por las estadísticas de sus equipos en esta modalidad, ya saben qué los depara la próxima versión del popular videojuego, que debía salir a la luz pública a fines de septiembre.

That 84 Tomori is going to be a joke! pic.twitter.com/Z5VZNo29dE

🚨 Current ratings in #FIFA23

– Messi 🇦🇷 91

– Mbappe 🇫🇷 91

– Benzema 🇫🇷 91

– Lewandowski 🇵🇱 91

– Mane 🇸🇳 90

– Neymar 🇧🇷 89

– Marquinhos 🇧🇷 88

– Donnarumma 🇮🇹 88

– Vini Junior 🇧🇷 86

– Pedri 🇪🇸 85

– Kimpembe 🇫🇷 83

Not sure if they update but people are on the full game!

— Donk 🍊/ #FIFA23 News (@DonkTrading) August 30, 2022