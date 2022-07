Pese a haberse estrenado en el 2016, Pokémon GO aún mantiene una gigantesca comunidad que disfruta de cada actualización que lleva a cabo la empresa Niantic, siendo el más reciente caso el Incienso de Aventura Diaria.

El Incienso de Aventura se trata de un ítem que los jugadores podrán obtener todos los días, pero que a diferencia de los normales, este solo dura 15 minutos.

Además, y continuando con las diferencias de los inciensos normales, este ítem podrá atraer a pokémon que normalmente no aparecen o que son más difíciles de conseguir.

Nos complace anunciar que llegará un nuevo incienso a Pokémon GO: ¡Incienso de Aventura Diaria!. Podrás encontrar Pokémon que no se ven con frecuencia en estado salvaje. Los Entrenadores de todo el mundo podrán disfrutar de esto”, se indicó desde Niantic.

Desde la empresa se detalló además que no se podrá usar otro incienso mientras esté activo el de aventura diaria.

