"The Pokémon Company International no acepta ni considera ideas no solicitadas y no podemos revisar ni responder a los envíos de ideas", es la respuesta automatizada de la empresa. Una burla.

El portal de noticias Anime, Manga y TV (ANMTV) dio a conocer semanas atrás el grave inconveniente que podría afectar a la franquicia de videojuegos Pókemon, cuya dudosa traducción al español latino ‘neutro’ ha generado bastantes malas experiencias en el continente. Actualmente, los juegos sólo poseen discursos orientados a España.

Pokémon es un título que tiene millones de seguidores a nivel mundial y, entre ellos, hay muchos niños o menores de edad. Es por esto que el problema se torna más complejo, considerando que en capturas de pantallas se pueden ver frases como “Hace tres meses que llegué aquí. El profesor me cogió (sic) y me dejó vivir en el laboratorio”.

La traducción literal en Chile es “Hace tres meses que llegué aquí. Tuve sexo con el profesor y me dejó vivir en el laboratorio”, cuando lo que este mensaje quiere decir es: “Hace tres meses que llegué. El profesor me acogió y me dejó vivir en el laboratorio”.

Se trata de uno de los ejemplos más fuertes, debido a una mala traducción que llega a ser obscena. No obstante, dentro de la trama del juego son muchas las frases que no se logran comprender, lo que complica aún más el su desarrollo, e incluso en algunas ocasiones esto llega a ser incoherente.

Es por esto que ANMTV, envió una carta de Prensa formal a Game Freak, desarrollador original, The Pokémon Company y Nintendo, ambos distribuidores.

La idea era mostrar cómo afectaba esto a la comunidad y exigir la merecida localización de idioma, que es una traducción pensada para una región específica del mundo, respetando aspectos como el uso de las palabras y referencias culturales, para así acercarse mejor a los jugadores.

En respuesta obtuvieron lo siguiente:

“Hola, Gracias por ponerse en contacto con el equipo de Pokémon. Agradecemos su consulta. The Pokémon Company International no acepta ni considera ideas no solicitadas y no podemos revisar ni responder a los envíos de ideas. Agradecemos su comprensión y su continuo interés en Pokémon. Consulte nuestros Términos de uso para obtener más información sobre los envíos de ideas o sugerencias:

https://www.pokemon.com/es/condiciones-de-uso/

https://www.pokemon.com/el/terminos-de-uso/” Gracias,

Agent Juno

Equipo de soporte de The Pokémon Company International”

¿Qué hacer al respecto?

Debido a lo anterior el citado medio se contactó con los encargados del doblaje latinoamericano de las voces de Ash (Gabriel Ramos) y Brock (Gabriel Gama) en Pokémon, el animé. Aquello sí dio resultados, por lo que idearon una campaña sobre este tema, la cual es narrada por ellos mismos y patrocinado por ANMTV.

Pókemon Let’s Go Pikachu/Eve vendió en tan solo un año más de 11 millones de unidades.

Por ahora sólo queda esperar que The Pokemon Company se pronuncie y de una solución para la comunidad latinoamericana que sigue el videojuego.