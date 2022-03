Gran Turismo se ha convertido en una de las sagas más icónicas en el mundo de los videojuegos, siendo una de las franquicias líderes en cuanto a los títulos de carrera.

Justo cuando la serie cumple nada menos que 25 años desde su debut, Polyphony Digital lanza al mercado Gran Turismo 7, una nueva entrega que incluye varias novedades, tanto en el aspecto visual como en sus modos de juegos.

Uno de los hitos que marca Gran Turismo 7 es que se trata del primer juego de la saga en ser lanzado para dos generaciones de consolas de manera simultánea. Y es que si bien está disponible para PS4, también cuenta con una versión de PS5 que busca aprovechar al máximo las bondades de la última consola de Sony.

¿Estará a la altura de las expectativas? Tuve la oportunidad de probar el juego para PS5 por algunos días para conocer de primera fuente su desempeño, y en esta reseña te cuento mis conclusiones.

Luego de iniciar este simulador automovilístico, deberás configurar las opciones de gráficos según tus preferencias, lo que te permitirá priorizar la velocidad de fotogramas (cuadros por segundo) o el trazado de rayos, para luego hacer lo propio con los controles.

Como podíamos suponer, el estudio japonés decidió tirar toda la carne a la parrilla, lo cual se traduce en nada menos que 90 circuitos y 420 vehículos disponibles.

Lo primero que resalta una vez que tomas el volante es que el concepto de “simulación” está muy bien logrado, lo que queda de manifiesto en varios detalles tal vez pequeños pero que en su conjunto hacen que la experiencia sea lo más realista posible.

Esto lo podrás notar, por ejemplo, en cuanto a las condiciones climáticas. Probablemente estés pensando en lo más obvio: cuando llueve, la pista se vuelve más resbaladiza. Sin embargo, en Gran Turismo 7 se han preocupado de hasta el más mínimo detalle, al punto que el camino se secará más rápidamente en aquellos trazados en los que los automóviles pasan con mayor frecuencia.

A su vez, el viento juega un rol clave ya que dependiendo de su intensidad afectará en mayor o menor medida a la estabilidad de tu vehículo. Cómo verás, el juego es un simulador que efectivamente busca entregar esa sensación de realismo para hacerte parte de la carrera.

Por su parte, ningún vehículo se siente igual a otro, ya que cada uno cuenta con sus propias características, con ventajas y desventajas por cierto, haciendo que puedas seleccionar la mejor opción según lo que buscas.

Punto aparte es el desempeño del DualSense, el cual destaca por su vibración, respondiendo efectivamente a lo que ves en pantalla. De esta manera, sentirás en tus manos los baches, piedras y relieves en las pistas, lo que evidentemente se agradece.

Todo comienza con el Café, una zona en la que deberás ir completando carreras para que así puedas desbloquear diferentes vehículos, lo que a su vez te ayudará a aprender más sobre el automóvil que has liberado.

En paralelo, también cuentas con el Centro de Licencia, en donde tu misión será ir completando diversos desafíos con niveles de dificultad cada vez mayores.

Por cierto, a medida que vayas progresando notarás que tu automóvil, tal como está, ya no será suficiente para ganar las nuevas misiones, por lo que tendrás que visitar el Taller de modificaciones y así mejorar los accesorios del vehículo.

En el modo multijugador podrás competir tanto en modo online como de forma local con otra persona en una pantalla dividida. También podrás inclinarte por un sistema de carreras online -con campeonatos y ligas- en las que irás recibiendo un puntaje.

Por cierto, si eres de los amantes del modo foto y quieres lograr la captura perfecta, debes saber que gracias a la tecnología de trazado de rayos con la que cuenta Gran Turismo 7 podrás obtener excelentes resultados.

Precisamente es lo que hice luego de dedicar varios minutos para conseguir instantáneas lo más realistas posible, esto mientras jugaba con los ángulos de cámara y los paisajes en los que se llevan a cabo las diferentes competencias.

El modo foto del juego, llamado Scapes, incluye opciones de configuración para que te diviertas tomando capturas. Puedes aplicar filtros o cambiar el enfoque y la velocidad del obturador, tal como si tuvieras una verdadera cámara en tus manos.

Las texturas están bien logradas, con animaciones fluidas y sombras definidas que te hacen sentir como si estuvieras realmente en la pista. Eso sí, no son los mejores gráficos, y de hecho siento que la PS5 tiene capacidad para llevar los límites aún más allá. Claro, sabemos que el apartado gráfico no lo es todo, pero es algo que no se puede pasar por alto.

En cuanto a las repeticiones, tendrás dos opciones según la que más te apetezca: verlas a 60 FPS o también a 30 FPS si lo que buscas es dar mayor importancia al trazado de rayos. Es cosa de gustos.

Punto aparte merece el apartado sonoro de Gran Turismo 7, título que cuenta con un soundtrack de los más variado, ideal para quienes disfrutan con todo tipo de música.

¿Eres fan de Bring Me the Horizon? Pues entonces te alegrará saber que el título cuenta con la banda rockera en su catálogo. Pero no se trata de una participación más, ya que los ingleses reinterpretaron Moon Over the Castle, tema del primer Gran Turismo que debutó por allá en 1997 para la PlayStation.

Si -por el contrario- no eres muy fan de este estilo, entonces podrás amenizar la experiencia escuchando nada menos que a Rosalía, artista española que cuenta con una gran popularidad hoy en día. Kim Dracula y Major Lazer son otros de los artistas que encontramos en el listado.

Por cierto, lo aconsejable es usar audífonos para sacar el mayor provecho al sonido 3D del juego.

Palabras al cierre…

Gran Turismo 7 es un juego que reúne lo que todos los amantes de las carreras buscan, centrándose en el concepto de “simulador” para ofrecer una experiencia sumamente realista.

Y aunque cuenta con detalles que pudieron haber sido pulidos -no dejo de pensar que se pudieron mejorar algunos elementos gráficos-, lo cierto es que no empañan el desempeño ofrecido por esta entrega que celebra el aniversario 25 de la franquicia.