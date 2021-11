El mundo de los juegos de mesa es un mercado que, aquí en Chile, se está expandiendo considerablemente desde que comenzó la pandemia, dándole la oportunidad a juegos como “Carteros”.

Pocos saben que los juegos como Monopoly y Catán no son los únicos que existen. En el mundo hay miles de ellos y cada año surgen muchos más gracias a “creadores artesanales”.

Es en este contexto que BioBioChile conversó con Eitel Saavedra, un soñador de la comuna Tomé que cambió su vida completamente al conocer el mundo de los juegos de mesa.

Diseñador gráfico de profesión, Saavedra trabaja en la Escuela Gabriela Mistral de Tomé, donde explicó que se desempeña como “director de programación de la radio y el diseñador gráfico del canal”. La intención detrás de esto es hacer que los niños puedan desarrollar sus habilidades comunicativas y potenciarlas con talleres.

Pero cuando no está trabajando con niños, Eitel sueña con diseñar juegos de mesa. A mediados del 2019 descubrió este mundo que lo metió de lleno a crear juegos y desde entonces no ha parado.

Conociendo el mundo de los juegos de mesa

“Primero me compré un juego que me gustó mucho y se armó una convocatoria nacional para un concurso de juegos de mesa que lo organizaba el ‘Observatorio del juego’, en Santiago.”, compartió.

Dicho evento instaba a los postulantes a crear un juego que tuviese un formato educativo, o sea, que entregara algún aprendizaje a los niños y niñas.

“Yo postulé con un juego, entre más de 100 postulaciones, quedé entre los 20 primeros, después entre los 10 y ahí tuve que ir a Santiago en pleno estallido social porque esto fue por ahí por el 22 de diciembre”, contó.

Eitel, poco acostumbrado a las calles y estaciones de Santiago, comentó haberse perdido un poco al llegar y, sumado a lo anterior, debió a atravesar a las multitudes que marchaban.

“Santiago estaba hecho una locura y esto era en pleno centro, en la ‘zona 0 del estallido’, en el parque Bustamante”, contó.

Pese a todo esto, logró llegar hasta la convocatoria con su propuesta, pero lastimosamente no pasó de los primeros 10 y debió devolverse.

“Pero me volví con la idea de seguir en esto porque tenía las herramientas profesionales para poder hacerlo“, aseguró.

De hojas de cuaderno hasta España

Y así fue, hasta fines del año 2019, cuando una idea original llegó a su mente que lo llevaría más allá de la Región del Biobío.

“Los niños estaban en casa y acá era más relajado (en el trabajo). Nos turnábamos para ir a comprar el desayuno con mis colegas, y en una de esas salidas fui a comprar pan y en el camino escuché que había un perro que estaba vuelto loco ladrando“, relató.

“Y vi que ahí había un cartero que estaba intentando entregar una carta y el perro no lo dejaba pasar. Era una escena bastante cómica que me dio una idea”, continuó.

“Me fui a la radio y ahí dibujé unos trazos y les dije ‘miren chicos lo que se me ocurrió mientras fui a comprar’“, agregó.

Allí sus colegas vieron el nacimiento de un juego que lograría cruzar las fronteras y viajar hasta el viejo continente: “Carteros”.

“En ese momento eran hojas de cuaderno recortadas con dibujos así rápido, pero lo jugamos y les gustó y seguimos jugando toda la mañana y me decían a ‘tráelo de nuevo’. Entonces, me di cuenta el juego funcionaba y lo produje por mi mismo”, compartió.

Así nació la primera versión de ‘Carteros’ basado en la idiosincrasia chilena y con una manufactura más artesanal d,ebido a que fue el primer intento de Eitel.

“En Chile no hay fábricas que sean especialistas en hacer juegos de mesa, la mayoría de la gente los manda a hacer a China”, contó Saavedra.

Su primera versión de “Carteros Chile” se estrenó en septiembre del 2020 con 20 copias, una cantidad pequeña que le sirvió para saber que tal le iba. Para su sorpresa en solo 5 días se logró vender todos los ejemplares.

“Ahí dije ‘voy a hacer un tiraje un poquito más largo’, hasta 100. Y las vendí en aproximadamente 2 meses“, comentó.

“Fue súper rápido todo. Gracias a esto, a cómo se fue potenciando el juego y a las redes sociales claramente, desde España, la editorial Enpeudejoc vio mi propuesta y se interesaron. Tuvimos una reunión a principios del año 2021, y en marzo el juego comenzó a trabajarse para su adaptación al público español”, contó Saavedra.

“Carteros”: ediciones español y catalán

Y así fue como Eitel logró llegar hasta el viejo continente con su juego de mesa para entretener a miles de Españoles, desde la ciudad costera de Tomé.

Saavedra contó que deseaba poder sacar su versión chilena junto a Correos de Chile. Sin embargo, “En todo ese proceso yo intenté llegar a ellos y me decían ‘ya vamos a escalar la propuesta’ y la derivaron tanto que al final nunca nadie me contestó“.

Pero donde acaba una oportunidad nace otra, y así fue ya que desde España se interesaron bastante, por lo que se adaptó el juego con los uniformes españoles y sus costumbres. “Sacamos las propinas. Porque el juego original tenía unas monedas de plásticos que era unas propinas, pero allá en España no se dan propinas, está prohibido por ley“, contó Saavedra.

“Entonces el juego se adaptó a la idiosincrasia de ellos y rápidamente se realizó una campaña de ‘crowdfunding’. Que es cuando la gente dona dinero para que un proyecto se haga realidad. Y logramos la no menor suma de 7 mil 500 euros, que son poco más de 4 millones de pesos”, compartió.

Esto ayudó a que el juego se lanzase oficialmente en Agosto de este año y ya está disponible en 24 tiendas españolas y 22 chilenas. “Le ha ido super bien, de hecho ya quedan super poquitas copias en España y estamos a punto de trabajar ya en la segunda edición del mismo juego”, adelantó el autor.

Por otro lado, también contó estar en conversaciones para llevar el juego hasta Portugal e incluso adaptarlo a distintas culturas. “Entonces, pasaría a ser un juego de colección. De hecho mucha gente que tiene el carteros chile, me dice que lo cuida mucho porque como solo hay 100 copias y no tengo todavía pensado en sacar más, es casi como de colección o de culto“. agregó.

Y es que es así, las primeras 100 copias que lanzó Eitel se mantendrán en esa cantidad por el momento a menos que alguna editorial le ofrezca sacar el juego con una producción profesional e industrial. “Solamente así lo volvería hacer porque el sistema de autoproducción es muy complejo, sobre todo no alcanza los estándares internacionales para que el juego agarre un posicionamiento más rápido”, detalló.

Básicamente hacer el juego en Chile le significaba a Eitel buscar en distintos lugares para producir cada parte del juego. “Algunos hacían el manual, otros las cartas, otros las cajas y otros las fichas de los personajes”, señaló. Y juntar todo eso de forma manual por parte de Eitel, significaba mucho trabajo.

“Entonces, todo ese proceso industrial necesita de fábricas dedicadas a ello y por otro lado, las editoriales chilenas suelen mandar esto a China y allá producen el juego. Esto significa mucho gasto de dinero, tiempo y por supuesto, la barrera del idioma”, comentó Saavedra.

Un juego hecho con cariño

Para Eitel un juego merece mucha dedicación, esfuerzo y cariño por el proceso de creación y edición. Es por esto que en sus primeras producciones de “Carteros” aquí en Chile, dejó una “cartita” personalizada y escrita a mano donde le dedicaba un mensaje a cada uno de los 100 jugadores.

“Por ejemplo: Hola Carlos, gracias por interesarte en carteros, te voy a encomendar el barrio, ten mucho cuidado porque hay un perro que le encanta desayunarse las cartas. Fíjate bien en cada esquina. Y así, saludos personalizados“, compartió.

Por otro lado, Eitel comentó que los juegos de mesa suelen ser algo muy de “nicho”, pero este año, sobre todo debido a la pandemia, estos juegos han incrementado su popularidad. “llegó mucha más gente. Han aparecido editoriales nacionales nuevas, autores nuevos”, complementó.

Para Eitel aún es difícil dimensionar que su juego llegase a España. “Yo lo encontraba como un desafío y algo bonito. Entonces, de yo estar enviando las cartitas al juego final. Después ver mi juego reseñado por youtubers e influenceres españoles, que incluso hacen tutoriales de cómo se juegan. Ha sido super satisfactorio y valoro mucho porque no me imaginaba vivir esta experiencia”, señaló.

“Hay otros autores que me dicen ‘oye fuiste editado en España no es algo menor’ y yo todavía como que no lo dimensiono tanto, pero me llegan mensajes de gente de España agradeciéndome porque sus hijos lo están pasando super bien. Y ahí recién empiezo a ver que esto está creciendo mucho y tengo que ser responsable con cada cosa que voy dando. Y obviamente me abrió las puertas para seguir editando.”, complementó.

Un futuro en los juegos de mesa

Que “Carteros” llegase a España le abrió la puerta a Eitel para seguir trabajando en este mundo diseñando más formas de entretención. “Ahora estoy trabajando en un juego que me van a editar aquí en Chile y otro tercer juego que me van a editar en España. Y también trabajé como diseñador gráfico para un juego de España. Pero todo esto me lo dio Carteros, me dio la posibilidad de que el público español me conociera, que me agarraran cariño”, contó.

Saavedra también contó que una de sus próximos lanzamientos tiene que ver con los Chungungos, una especie de nutria chilena que “andan medios ocultos como los pudú, pero son muy bonitos y simpáticos”. Y que espera poder sacarlo a mediados del 2022 acá en Chile, así como también en España, pero desde la misma editorial chilena.

Eitel logró llevar desde la ciudad de Tomé, en la región del Biobío, a horas de concepción, un juego que viajó hasta otro continente para que otra cultura disfrutase de él. “Ha sido fantástico, ahí es cuando yo digo, bueno realmente el trabajo valió la pena y te invita a seguir haciendo cosas“, finalizó.