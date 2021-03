Las adaptaciones de videojuegos a la pantalla están teniendo un verdadero revival. Además de Mortal Kombat, Resident Evil y The Last of Us, ahora se suma un nuevo título al listado.

Se trata de Ghost of Tsushima, el exitoso juego desarrollado por Sucker Punch Productions para PlayStation 4 y que está ambientado en el Japón Feudal.

Según recogen medios internacionales como Deadline, el filme estará a cargo de Sony Pictures y PlayStation Productions, y contará en la dirección con Chad Stahelski, director de la reconocida trilogía de John Wick.

A su vez, tendrá miembros de Sucker Punch Productions involucrados en el proyecto para supervisar que la cinta se apegue al juego.

Recordemos que el Ghost of Tsushima, lanzado en julio de 2020, gira en torno a Jin Sakai, el último samurái en la isla de Tsushima durante la primera invasión mongola de Japón.

“Estamos emocionados de asociarnos con Chad y 87Eleven Entertainment, para llevar su visión de la historia de Jin a la pantalla grande”, señaló Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions.

“Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestros juegos, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmarán a nuestros fanáticos y nuevas audiencias”, agregó.

Por el momento no se conocen mayores detalles de la película, como el elenco o su fecha de estreno, por lo que habrá que esperar para tener novedades.