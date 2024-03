Como cabía esperar, Elon Musk, el dueño de Twitter/X, se mofó de la caída de dos de las redes sociales de Meta, Instagram y Facebook.

En una publicación en su red social, sostuvo que “si estás leyendo esta publicación, es porque nuestros servidores están funcionando”.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024