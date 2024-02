La nueva versión de la inteligencia artificial (IA) de Google, conocida como Gemini, ha generado controversia al ser acusada de sobrerrepresentar o distorsionar la diversidad étnica en figuras históricas. Diversos usuarios en redes sociales, especialmente en X, han denunciado la falta de precisión de la herramienta al momento de retratar distintos períodos y/o personajes.

En respuesta a las críticas, Google emitió un comunicado confirmando la suspensión del servicio de generación de imágenes de Gemini. El comunicado expresó: “Ya estamos trabajando para abordar problemas recientes con la función de generación de imágenes de Gemini. Mientras tanto, vamos a pausar la generación de imágenes de personas y pronto volveremos a lanzar una versión mejorada”.

La herramienta se había lanzado recién a inicios de febrero de este año.

Vikingos y solados nazi de raza negra

Según consignó el diario El País, Jack Krawczyk, un encargado de IA en Google, explicó en su cuenta de X que el diseño de la generación de imágenes busca reflejar la base de usuarios global de la empresa y abordar los sesgos de representación. Se comprometió a afinar la generación de imágenes para contextos históricos, reconociendo la complejidad de representar matices en estas situaciones.

Sin embargo, poco después se vio obligado a cerrar su cuenta en la red social debido a las recurrentes críticas.

“El programa de inteligencia artificial más nuevo de Google, llamado Google Gemini, muestra a una persona negra como un nazi de la Segunda Guerra Mundial. Este es un insulto totalmente racista hacia todos los negros de todo el mundo. La imagen no sólo muestra a un hombre negro como nazi, sino que también lo muestra con un uniforme de las SS. ¿Qué sigue para Google, los negros vestidos como miembros del KKK?”, denunció el usuario de X @MarkYandle.

Googles newest AI program called Google Gemini shows a black person as a WW2 NAZI. This is a full on racist slur on all black people from around the world. The picture not only shows a black man as a NAZI, it shows him in an SS uniform. What's next for Google, black people… pic.twitter.com/j5yTo4Ipcd — Mark Yandle (@MarkYandle) February 24, 2024

“Puedes hacer que Google AI cree vikingos blancos si utilizas indicaciones específicas. De lo contrario, vikingo es igual a negro”, apuntó otro usuario.

You can get Google AI to make white Vikings if you use specific prompts. Otherwise viking=black pic.twitter.com/18pzcbYXWD — 🔥⭐️Edwin⭐️🔥 (@Nuked4Every1) February 21, 2024

“Según Gemini AI, una mujer de raza negra firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos”, se burló otro usuario.

Google Gemini AI has a black woman signing the declaration of independence. pic.twitter.com/lFiegvLpvy — RealJustinLewis (@ReelJustinLewis) February 23, 2024

“Lol Gemini AI piensa que los guerreros griegos son negros y asiáticos”, indicó el usuario @TheOmeg55211733.

Lol the google Gemini AI thinks Greek warriors are Black and Asian. pic.twitter.com/K6RUM1XHM3 — Orion Against Racism Discrimination🌸 (@TheOmeg55211733) February 22, 2024

Elon Musk, en su crítica a Google, calificó la situación como “locamente racista y anti civilizadora” y anunció haber hablado con un ejecutivo de Google, quien aseguró tomará medidas inmediatas para corregir los sesgos de género y racial en Gemini.

I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

La suspensión de este servicio evidencia los desafíos y responsabilidades que enfrentan las empresas tecnológicas al desarrollar y implementar IA, especialmente en temas tan sensibles como la representación histórica y étnica.