Después de declarar la semana pasada la “ciberguerra contra el Gobierno ruso”, Anonymous afirma haber hackeado la televisión estatal rusa para emitir imágenes de la invasión a Ucrania.

El colectivo de piratas informáticos dijo que había atacado a Russia 24, Channel One y Moscow 24, incluidos otros sitios de streaming, para mostrar una cobertura independiente de la guerra en Ucrania cuando la invasión entraba en el duodécimo día.

“El colectivo de hackers Anonymous hackeó los servicios de streaming rusos Wink e Ivi (como Netflix) y los canales de televisión en directo Russia 24, Channel One, Moscow 24 para difundir imágenes de guerra desde Ucrania”, tuiteó una cuenta asociada al grupo durante el fin de semana.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

— Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022