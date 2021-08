La plataforma de suscripción OnlyFans que tiene como modelo de negocio hacer que los fans de un o una creadora de contenidos puedan pagar para ver contenido privilegiado finalmente ha decidido cambiar sus políticas internas y no gustó a la comunidad.

Según la información consignada por Variety, la compañía señaló en un comunicado que se están haciendo los cambios “para cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios y proveedores de pagos”

La plataforma, que ha acumulado más de 130 millones de usuarios suscritos a perfiles orientados principalmente a contenido para adultos, anunció que prohibirá el contenido “sexualmente explicito desde otoño”.

En dicho comunicado señalaron que a partir del 1 de octubre del 2021 “OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido que contenga una conducta sexualmente explícita”. Además, agregaron que “Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma y continuar albergando una comunidad inclusiva de creadores y fanáticos, debemos evolucionar nuestras pautas de contenido”.

Según la compañía, los y las creadoras de contenido podrán seguir publicando contenido que contenga desnudos “siempre que sea coherente con nuestra Política de uso aceptable”.

En el sitio señalan que se permite la desnudez, más no en el caso de contenido que sea en público, ya sea grabado o transmitido desde una jurisdicción donde la desnudez pública sea ilegal.

“Compartiremos más detalles en los próximos días, y apoyaremos y guiaremos activamente a nuestros creadores a través de este cambio en las pautas de contenido”, compartió la compañía.

“OnlyFans sigue comprometido con los niveles más altos de seguridad y moderación de contenido de cualquier plataforma social. Todos los creadores son verificados antes de poder subir cualquier contenido a OnlyFans, y todo el contenido subido es verificado por sistemas automatizados y moderadores humanos “, aseguraron.

En cosa de minutos se pudo ver el descontento y los memes al respecto en redes sociales como Twitter, donde usuarios “ya anunciaron el fin de la plataforma”.

“Literalmente fue la pornografía lo que construyó a OnlyFans, incluso si no fuera su intención original. No se puede negar que su crecimiento se debió a las trabajadoras sexuales de la plataforma. Cavaron su propia tumba aquí” señaló un usuario.

Porn literally built onlyfans, even if it wasn’t it’s original intentions for it you can’t deny it’s growth due to sex workers. Kinda just digging their own grave here

“Se equivocaron con el titular. Debería decir ‘Onlyfans cerrará en octubre’ porque la pornografía es la única razón para el sitio”, aseguró otro.

You got the headline wrong. It should read “Onlyfans is going out of business in October” because Porn is the only reason for the site!

— Terrence Newman (@MayorOfEchoPark) August 19, 2021