En la era de la tecnología, en la que gran parte de las acciones cotidianas se realizan por internet, el mantenerse conectado mientras se viaja se volvió cada vez más esencial para las personas, siendo el roaming, un servicio que permite estar conectado desde el extranjero con el mismo número.

Por otra parte, de acuerdo a cifras de Sernatur, entre enero y noviembre de 2023 más de 3 millones de chilenos viajaron al extranjero por motivos turísticos. Los números resultan positivos, incluso mensualmente: sólo en noviembre hubo un aumento del 42,4% en el mismo periodo del año anterior.

Lo anterior se vio reflejado en un incremento en el uso de roaming. Según registros de Claro Chile, del 2022 al 2023 aumentó un 70%, fuertemente apalancado por la cantidad de nuevos “roamers” (personas que usan roaming), que llegó a 58%. A la hora de analizar el periodo estival, se vió un aumento de 33% de roaming versus el resto del año.

En la variable conectividad se reveló que esta ha tomado cada vez más relevancia en la vida de los chilenos. Por ello, restaurantes y aeropuertos son algunos de los “clásicos” a la hora de buscar wifi en el extranjero.

Al respecto, Ricardo Fuentes, subgerente de go to market móvil de Claro Chile advirtió que “los expertos en seguridad no recomiendan usar este tipo de conexión cuando se trata de hacer transacciones bancarias porque los datos podrían verse vulnerados”.

Para evitar situaciones como esa, desde Claro Chile recomendó el roaming, recalcando que se perfila como una alternativa que da conectividad de manera más segura y fluida.

Según Fuentes, “la oferta de roaming ha mejorado de manera significativa por parte de todas las compañías. Una llamada o conexión desde el extranjero puede costar hasta un tercio de lo que costaba años atrás y eso es un gran avance”.

En el caso de Claro Chile, el subgerente de go to market móvil señaló que el plan más contratado hasta ahora contempla 2GB de navegación roaming.

“Si tomamos en cuenta que el promedio de uso en el extranjero es de 50 megas diarios, 2GB son convenientes para usar redes sociales como Facebook, X, chatear por Whatsapp, ver historias de Instagram, revisar tu correo. Y, ¿por qué no? Subir videos en Tik Tok”, afirmó.