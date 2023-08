Se estima que en septiembre, Apple podría finalmente lanzar el iPhone 15, del que se ha estado especulando casi desde que se lanzó el 14 en 2022. Ahora, los rumores apuntan a que este smartphone podría ser el que traerá los mayores cambios en años.

Cabe recordar que durante el último tiempo, Apple ha actualizado su smartphone año a año, pero los cambios no son muy significativos respecto a diseño y capacidades. Si bien el más reciente trajo algunas mejoras en cuando a sistema operativo y cámara, no está muy adelantado a su versión anterior, el iPhone 13.

De acuerdo con Mark Gurman, periodista especializado en tecnología y analista de Apple, el nuevo smartphone podría anunciarse el 12 de septiembre. Aunque Apple no ha confirmado ni descartado esta información.

El especialista comentó también en Twitter que este lanzamiento en particular, revelará la “mayor actualización del dispositivo en tres años”, por lo que mucho se espera ahora del teléfono.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1

— Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023