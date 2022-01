Xiaomi, la marca conocida principalmente por sus smartphones, dio a conocer a través de Twitter y su sitio web que lanzará su nuevo Redmi Note 11 el próximo 26 de enero a las 09:00 AM hora de Chile.

“¡Este año, nuestra serie #RedmiNote11 está lista para #RiseToTheChallenge! ¡Únase a nosotros para presenciar el lanzamiento de esta leyenda el 26 de enero a las 20:00 (GMT+8)!”, escribieron en redes sociales.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!

Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5

