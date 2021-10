Facebook anunció este lunes que suspendió el desarrollo de una versión para niños menores de 13 años de su aplicación Instagram. Esto luego de ser ampliamente cuestionada en medio de la preocupación sobre los posibles efectos dañinos de la plataforma en la salud mental de los muy jóvenes.

Los jóvenes a partir de los 13 años ya son aceptados en redes sociales con poca protección y a veces con trágicas consecuencias, según padres y expertos.

Esto se debe a que 13 años es la mayoría de edad legal en internet, de acuerdo con una ley de hace dos décadas, y es el límite requerido por Facebook, Instagram y Snapchat, todos muy populares entre los niños.

Josh Golin, de la organización Fairplay (Juego Limpio), afirmó que la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet (COPPA en inglés) buscaba proteger la privacidad de los menores de 12 años, pero fue creada mucho antes de las redes sociales y quedó ahora peligrosamente rezagada.

“A los 13 años, básicamente internet te trata como un adulto“, dijo a la AFP. “Dudo que muchas personas dirían ahora (…) que parece un buen momento para arrojarse a la boca del lobo“.

Senadores estadounidenses han llamado a una audiencia el jueves acerca de los “efectos tóxicos de Facebook e Instagram” en los jóvenes, que incluyó un interrogatorio a la ejecutiva de Facebook, Antigone Davis.

Las preocupaciones sobre el potencial daño que pueden causar las plataformas a los jóvenes se dispararon después de que el Wall Street Journal reveló una investigación de Facebook sobre la afectación que puede causar Instagram a las adolescentes, junto a otros problemas.

Tras la revelación, el gigante de las redes sociales anunció el lunes la suspensión del desarrollo de una versión para niños de la aplicación de fotos, para consultar a padres y grupos que lucharon en contra del proyecto.

Sin embargo, Tristan Harris, presidente y cofundador del Centro para la Tecnología Humana, anotó: “Eso no detiene a todos los niños que ya están allí, cuyas ideas suicidas, dismorfias corporales, ansiedad y depresión permanecen”, en referencia a la larga lista de daños atribuidos al uso continuo de redes sociales entre los jóvenes.

Las preocupaciones son mayores para los de 13 años, a quienes falta una década para tener completamente desarrolladas partes del cerebro claves para tomar decisiones y controlar impulsos.

Facebook argumentó que los niños que reciben teléfonos cada vez más temprano y mienten sobre su edad necesitan aplicaciones diseñadas para ellos.

Pero Alex Stamos, exjefe de seguridad en el gigante de las redes sociales, dijo que el problema en línea va más allá de aplicaciones y programas.

“Los preadolescentes probablemente no deberían tener teléfonos, pero los padres se los dan de todas maneras (…) Los jóvenes adolescentes no deberían tener redes sociales, pero los padres lo permiten“, tuiteó.

Ugly Truths:

1) Preteens probably shouldn’t have phones, but parents give them anyway.

2) Young teens shouldn’t be on social media, but parents allow.

3) Older teens still need guidance and check-ins.

4) If you have younger users, knowing and catering to that might be safer.

— Alex Stamos (@alexstamos) September 27, 2021