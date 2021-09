La red social de Facebook por largos años desde su nacimiento, el 4 de febrero de 2004, ha pasado por altos y bajos. Dentro de los temas más polémicos en los que se ha visto envuelta la red, el más famoso y llamativo fue aquel en el que se acusó a la empresa de vender los datos personales de sus usuarios.

Hoy, tras 17 años de funcionamiento, Facebook desarrolló varios problemas más que han ido afectando la credibilidad de la empresa y generó, además, descontento en sus usuarios.

La Wall Street Journal (WSJ) dedicó una portada especial para destacar los cinco pecados más grandes que ha cometido Facebook, donde detallaron que en reiteradas ocasiones los investigadores de Facebook identificaron los efectos adversos de la plataforma pero que, pese a todo, aún no han solucionado.

En Facebook las reglas se aplican a todos… excepto a la élite

Según la información compartida por la WSJ, el fundador de la empresa, Mark Zuckerberg, permite en sus reglas que los usuarios puedan hablar en igualdad de condiciones que las élite de la política, la cultura y el periodismo, y que sus estándares se aplican a todos.

Esto está muy lejos de ser verdad, ya que, en privado, la compañía construyó un sistema que exime a los usuarios de perfil verificado de algunas o todas las reglas. Este programa conocido como “XCheck” vendría a ser una versión VIP de la plataforma donde varios usuarios, según la WSJ, han abusado del privilegio y han compartido material que incluye hostigamiento e incitación a la violencia.

Esas son dos de las principales razones por las que Facebook sancionaría o daría de baja una cuenta, sin embargo, y como destacó la WSJ, no aplican ninguna medida al respecto. Según la empresa, XCheck es un programa “justo” y que fue diseñado por un buen propósito, por lo que arreglarán los problemas detectados.

Instagram es tóxico para las adolescentes y la compañía lo sabe

En un amplio reportaje de la WSJ, detallaron que la red social sabe que Instagram es un problema para las adolescentes pero solo minimiza el problema con sus comunicados.

Varias veces encontraron que un porcentaje muy alto y considerable de adolescentes se sintieron afectados de manera negativa con el uso de la aplicación. En su momento la compañía compartió que los adolescentes acusaron que Instagram daba altos niveles de ansiedad y depresión en ellos.

¿Cuál fue la respuesta a esto? El gigante de las redes sociales se limitó a, en repetidas ocasiones, minimizar estos efectos negativos que acusaban de la aplicación y cuando se les solicitó publicar su investigación sobre este caso, Facebook no lo hizo. Según compartió la WSJ, la red social compartió que los efectos negativos no son generalizados, que su investigación en salud mental es valiosa y que algunos de los aspectos dañinos no son fáciles de abordar.

Facebook intentó ser un lugar más saludable y logró lo contrario

En 2018 la compañía cambió su algoritmo para ofrecer mejoras a la plataforma y detener los signos de disminución de la participación de los usuarios. En su momento Zuckerberg declaró que su objetivo era fortalecer el vínculo entre los usuarios y mejorar su bienestar emocional fomentando la interacción entre amigos y familiares con distintos tipos de reacciones.

Según la WSJ, los documentos detallaron que los empleados advirtieron de que el cambio en el algoritmo solo creó más odio y furia en los usuarios. Zuckerberg hizo caso omiso a las correcciones que propuso su equipo de trabajo ya que, según los documentos, le preocupaba que la gente interactuase menos con la red social.

Su respuesta a este problema fue que “cualquier algoritmo puede promover contenido dañino y que la empresa está haciendo lo posible para mitigar el problema”.

Un sitio ideal para lo ilegal

Este podría ser uno de los casos más controversiales de la empresa ya que según las decenas de documentos que la WSJ revisó, varios empleados alertaron que ocurrían una serie de irregularidades en sus anuncios. Específicamente en países en desarrollo, donde la base de usuarios es enorme y en expansión se utilizó la red para realizar tráfico de personas. Este caso en particular fue originado en Oriente Medio, donde ocuparon Facebook para atraer a las mujeres a situaciones de empleo abusivo.

Por otro lado, también se alertó de que grupos armados de Etiopía utilizaron Facebook para incitar a la violencia contra las minorías étnicas.

Sumado a esto, los empleados alertaron a sus jefes de que se vendían órganos, de que existía pornografía en el sitio y que, además, habían llamados a la disidencia política.

¿Cuál fue la respuesta de Facebook? Bastante pobre destacó la WSJ ya que la compañía en muchos casos no realizó ni aseguró acciones que lograsen la tranquilidad en la red.

Un portavoz compartió al medio que se habían desplegado equipos globales junto con asociaciones locales para la verificación de datos de terceros para mantener a los usuarios seguros.

Luchan contra los antivacunas pero son la red con más desinformación

Actualmente en el contexto de pandemia han surgido miles de cuentas, páginas y grupos que buscan desinformar sobre los procesos de vacunación. Facebook aseguró que su campaña para promover la vacunación contra el covid-19 sería su prioridad para el bien social del mundo.

Pese a esto, según informó la WSJ, Facebook es el nido de miles de millones de activistas de todo el mundo que buscan lo contrario, desinformar y generar incertidumbre frente a estos procesos de inoculación.

Los usuarios usaron las propias herramientas de la red social para sembrar dudas sobre la gravedad que tiene el covid-19 y sobre la seguridad que pueden dar las vacunas que intentan combatirla.

Según la Wall Street Journal, el director ejecutivo no pudo dirigir la plataforma como quería y esto terminó en que los datos muestran una indecisión respecto a vacunarse o no en las personas.