Diversos usuarios alrededor de todo el mundo han reportado tener problemas en sus cuentas de TikTok.

Según se puede leer en plataformas como Twitter, son muchos quienes aseguran que sus perfiles aparecen con cero seguidores y cero cuentas seguidas.

Pero no sólo eso, ya que además hay quienes aseveran que la aplicación les ha solicitado que ingresen su fecha de nacimiento de manera constante.

“TikTok me ha preguntado ya 6 veces por mi fecha de nacimiento, ni en las discotecas preguntan tantas veces”, escribió una usuaria.

Alguien sabe que pasó con tiktok que todo esta en cero no hay seguidores, no hay seguidos y no hay me likes

— Ana (@Ana97672160) May 3, 2021