Un robot sumergible encontró extrañas formas desconocidas en la base de la plataforma de hielo de la Antártica. Se trata del vehículo submarino autónomo “Ran”, que se sumergió en la zona recientemente.

La parte inferior de los glaciares sigue siendo un misterio del que ahora se tienen los primeros mapas detallados hechos por este robot, específicamente en la Antártica Occidental, los cuales revelan pistas sobre la futura subida del nivel del mar.

Ran se sumergió en la cavidad de la plataforma de hielo Dotson, para escanear el hielo que hay sobre ella con un avanzado sistema de sonar. Durante 27 días de 2022, recorrió más de 1.000 kilómetros de ida y vuelta, llegando a adentrarse 17 kilómetros en la cavidad.

Los resultados de su viaje se publican en un estudio liderado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), publicado en la revista Science, que documenta formas nunca vistas en la parte inferior de una plataforma de hielo antártica, moldeadas por la circulación de agua caliente.

“Es como ver la cara oculta de la Luna”

Una plataforma es una masa de hielo glaciar alimentada desde tierra por glaciares tributarios, que flota en el mar por encima de una cavidad de la plataforma de hielo.

Normalmente, se usan datos de satélite y testigos de hielo para observar el cambio de los glaciares, pero con el sumergible pudieron obtener mapas de alta resolución de la parte inferior del hielo.

“Es un poco como ver la cara oculta de la Luna“, según la autora principal, Anna Wåhlin, de la Universidad de Gotemburgo.

Los nuevos datos e imágenes “puede ofrecer la información clave que falta para mejorar las proyecciones modelizadas del deshielo de la plataforma de hielo y el aumento del nivel del mar“, así como abrir una nueva vía de investigación científica, indica el estudio.

La plataforma de hielo Dotson está junto al glaciar Thwaites, que se considera que puede tener un gran impacto en la futura subida del nivel del mar debido a su tamaño y ubicación.

El glaciar se derrite más rápido allí donde las fuertes corrientes submarinas erosionan su base y los científicos pudieron medir, por primera vez, las corrientes bajo el glaciar para demostrar por qué la parte occidental de la plataforma de hielo Dotson se derrite tan rápido.

También observan indicios de un deshielo muy elevado en las fracturas verticales que se extienden por el glaciar.

El vehículo además registró datos sobre la salinidad, la temperatura y las corrientes de agua bajo la plataforma de hielo. Los resultados indican que bajo ella y probablemente bajo otras se producen mecanismos de deshielo basal no cuantificados hasta ahora.

Formas desconocidas en la plataforma de hielo de la Antártica

Los mapas de alta resolución también revelaron formas desconocidas hasta entonces en la base de la plataforma de hielo, con hendiduras invertidas de entre 20 y 300 metros de longitud que solo aparecían en la base occidental de la plataforma de hielo, la que experimenta los mayores índices de deshielo basal.

“No podía dejar de mirarlo”, declaró Wåhlin a The New York Times. “No teníamos ni idea de que pudiera tener este aspecto“, agregó.

Esas formas desconocidas crean picos y valles de hielo con mesetas y formaciones que se asemejan a dunas de arena. Los investigadores plantean la hipótesis de que estos podrían haberse formado por el flujo de agua bajo la influencia de la rotación de la Tierra.

El equipo regresó este año a la plataforma de Dotson con el vehículo Ran para repetir los estudios, con la esperanza de documentar los cambios. El submarino autónomo solo pudo realizar una inmersión antes de desaparecer bajo el hielo sin dejar rastro.

“Aunque recuperamos datos valiosos, no obtuvimos todo lo que esperábamos. Estos avances científicos fueron posibles gracias al sumergible único que era Ran. Esta investigación es necesaria para comprender el futuro de la capa de hielo de la Antártida y esperamos poder reemplazar a Ran y continuar con este importante trabajo”, dijo Wåhlin.