Este jueves, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció un importante hallazgo sobre Marte a partir de análisis de la sonda espacial Mars Express. Los hallazgos sugieren la presencia de masivas capas de hielo de agua enterradas en el Ecuador del planeta rojo.

De acuerdo con la ESA, hace 15 años, Mars Express estuvo analizando la Formación Medusae Fossae (MFF), cerca de la línea del Ecuador de Marte, donde detectó inmensos depósitos de lo que parecía ser hielo en capas de unos 2,5 kilómetros de espesor.

Ahora, la agencia espacial indagó en esta zona y recogió nueva información. “Hemos explorado el MFF nuevamente utilizando datos más recientes del radar MARSIS de Mars Express, y descubrimos que los depósitos son incluso más gruesos de lo que pensábamos: hasta 3,7 km de espesor“, explica Thomas Watters del Instituto Smithsonian, EE. UU., autor principal de la nueva investigación y del estudio inicial de 2007.

“Curiosamente, las señales de radar coinciden con lo que esperaríamos ver de las capas de hielo y son similares a las señales que vemos desde los casquetes polares de Marte, que sabemos que son muy ricos en hielo”, agrega.

A Red Sea on the Red Planet? 🔴🌊#MarsExpress has revisited one of #Mars’s most intriguing features, revealing what seems to be layers of water ice below the dusty surface. If melted, this potential water would be enough to fill Earth's Red Sea, or cover Mars in a layer of… pic.twitter.com/o6mBQgwJk8

— ESA Science (@esascience) January 18, 2024