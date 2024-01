Hace unos días, Elon Musk asistió a la Starbase de SpaceX para dar una charla de inicio de año y hablar sobre futuros proyectos en cuanto a ingeniería espacial y viajes interplanetarios, su objetivo sigue siendo Marte.

Recordemos que desde hace ya varios años, el magnate está haciendo esfuerzos para llegar al planeta rojo, meta por la que ha sido aclamado y cuestionado, especialmente porque en la actualidad los humanos a penas pueden llegar a la Luna y según expertos, todavía quedarían varios años para enviar una tripulación al planeta rojo.

Pero Musk se mantiene firme y tras 2 ensayos fallidos con su nave espacial Starship, la más poderosa a la fecha, sigue reafirmando sus intenciones de colonizar Marte en un futuro cercano.

En la charla, el multimillonario dijo que quiere “superar con creces los requerimientos de la NASA” y planteó que en un tiempo más, para SpaceX viajar a la Luna podría ser mucho más fácil que acoplarse en la Estación Espacial Internacional (ISS) algo que la compañía ya hace diariamente.

Después de esto, Elon Musk quiere llevar vida a Marte. “Nuestro objetivo final es que las Starship vengan y vayan a Marte para tener una ciudad increíble y bonita (…). Una civilización floreciente en Marte con la que terraformar el planeta para que se parezca a la Tierra, y así extender la vida a Marte”, dijo.

Además, manifestó que la idea de este plan es poder trasladar a la humanidad al planeta rojo antes de que la vida en la Tierra sea insostenible. “No queremos ser como esas lamentables civilizaciones uniplanetarias”, bromeó.

Musk no habló de un arca de Noé como tal, pero perfectamente funciona como una analogía: “Podemos llevar a todas las criaturas con nosotros y asegurar que la vida de la Tierra continúe en Marte, incluso después de que la Tierra se vuelva imposible”, concluyó.

In 2023, SpaceX completed 96 successful missions, safely flew 12 more astronauts to orbit, launched two flight tests of Starship, and more than doubled the number of people around the world connected by @Starlink.

Watch @elonmusk deliver a company update: pic.twitter.com/7zeTlQLgp9

— SpaceX (@SpaceX) January 12, 2024