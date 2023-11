La rata gigante Uromys vika (U. vika), en peligro crítico de extinción, es uno de los roedores más raros del mundo, y ha sido capturada por primera vez con imágenes de cámaras trampa.

Descrita por primera vez en 2017 y conocida solo a través de un único espécimen físico u holotipo, que medía casi medio metro, se sabe que la especie habita en una sola isla, Vangunu en las Islas Salomón.

Está catalogada En Peligro Crítico debido a la tala de su hábitat forestal primario de tierras bajas.

Esta rara rata gigante tiene al menos el doble de tamaño que una rata común, habita en los árboles y, según se informa, puede masticar cocos con los dientes.

El jefe del equipo de investigación, el doctor Tyrone Lavery de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Melbourne, dijo que la rata gigante Vangunu fue la primera nueva especie de roedor descrita en las Islas Salomón en más de 80 años.

“Capturar imágenes de la rata gigante Vangunu por primera vez es una noticia extremadamente positiva para esta especie poco conocida”, afirmó en un comunicado.

“Esto llega en un momento crítico para el futuro de los últimos bosques de Vangunu, que la comunidad de Zaira ha estado luchando para proteger de la tala durante 16 años. Las imágenes muestran que la rata gigante Vangunu vive en los bosques primarios de Zaira, y estas tierras (particularmente el área tribal de Dokoso) representan el último hábitat que queda para la especie. Se ha concedido el consentimiento para la tala en Zaira y, si procede, sin duda conducirá a la extinción de la rata gigante Vangunu”.

El Dr. Lavery dijo que la gente de Vangunu posee un profundo conocimiento ecológico tradicional de U. vika, y aprovecharlo fue una parte vital del éxito del proyecto.

