Una impresionante imagen de la Estación Espacial Internacional (ISS) ha estado circulando en internet durante los últimos días. Se trata del momento en que la instalación espacial se alineó brevemente con la Luna, que fue captado por un conocido astrofotógrafo.

Bajo la autoría de Andrew McCarthy, que se adjudicó hace un tiempo la imagen más nítida de la Luna en la historia, la fotografía acumula miles de likes en Twitter.

En el post, McCarthy comentó estar muy feliz de lograr esta toma, para la que tuvo que estar atento al movimiento de la ISS en relación a la Luna y así lograr el encuadre prefecto.

“Esta toma requirió una planificación meticulosa y una sincronización precisa para lograrla, y la imagen completa (en la segunda publicación del hilo) es una de mis favoritas de todos los tiempos”, explicó.

So happy to finally share this shot with you: a conjunction of the ISS and the moon. This shot required meticulous planning and precise timing to achieve, and the full image (in the second post in the thread) is one of my all-time favorites. pic.twitter.com/pIlDrHSPYX

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 2, 2023