La mañana de este lunes, Estados Unidos (EE.UU) anunció los nombres de los 4 astronautas que conformarán las siguientes misiones tripuladas del programa Artemis, que busca llevar humanos a la Luna, tras más de 50 años del último alunizaje.

Fue a través de una transmisión en vivo que la agencia espacial dio a conocer el equipo, compuesto por 3 astronautas de la NASA y 1 de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), entre los que también se encuentra la primera mujer que pisará la Luna en la historia de la exploración espacial.

Los elegidos fueron los astronautas Reid Wiseman que cumplirá el rol de líder de la tripulación; Jeremy Hansen, de la CSA y el primer canadiense en viajar a la Luna; Victor Glover, que será la primera persona de color; y Christina Koch, que será la primera mujer en pisar suelo lunar y que también tiene el récord del viaje más largo de una mujer al espacio.

“Esto es significativo en muchas maneras. Es un mensaje al mundo porque elegimos volver a la Luna y después iremos a Marte y lo haremos juntos”, comentó Bill Nelson, Administrador de la NASA.

Cabe recordar que la próxima misión del programa, Artemis II, tiene fecha para finales de 2024 y no significará un alunizaje como tal, puesto que la tripulación no aterrizará en la Luna para esa ocasión.

Este viaje consistirá en un vuelo de prueba en el que los astronautas viajarán a la órbita lunar y permanecerán allí por algunas semanas, hasta finalmente regresar la Tierra. Esta será una misión más de prueba, para corroborar que la nave espacial cumple todas las condiciones para la seguridad humana.

De hecho, esta misión será similar a Artemis I, que se llevó a cabo a finales de 2022, con un vuelo no tripulado que orbitó la Luna y regresó exitosamente, dando el visto bueno para que aborde la tripulación de la NASA y la CSA.

No será hasta 2025, según pronostica la agencia espacial estadounidense, que finalmente se producirá el alunizaje, con la misión Artemis III, cuando la tripulación descienda sobre la superficie del satélite natural y pise el suelo lunar, a más de 50 años del último alunizaje, que se llevó a cabo en 1972.

Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard . pic.twitter.com/mi82SayXUm

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina !

Representing the @csa_asc on #Artemis II to the Moon is @Astro_Jeremy, from London, Ontario.

Jeremy Hansen was a fighter pilot before joining CSA, and currently works with NASA on astronaut training and mission operations. This will be Hansen’s first mission in space. pic.twitter.com/zIVetAQeFE

— NASA (@NASA) April 3, 2023