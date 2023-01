Investigadores de la Universidad de Nebraska descubrieron un tipo de plancton que crece en el agua dulce que se alimenta exclusivamente de virus.

Este sería el primer organismo con esta capacidad y aunque aún no se conocen sus efectos en la naturaleza, podría tener esperanzadores resultados en las investigaciones de salud humana.

Se trata de Halteria, un tipo de plancton ciliado con forma de globo y cilios parecidos a unos pelos que suele hallarse en estanques de agua dulce, según se detalla en la publicación de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los investigadores de la Universidad de Nebraska-Lincoln (EE. UU.) observaron que Halteria considera a los llamados clorovirus como parte de su cadena alimenticia, ya que estos le proporcionan nutrientes, un aumento de su tamaño y un crecimiento de su población.

Asimismo, los científicos observaron en sus experimentos que, en apenas 48 horas, los plancton crecían hasta 15 veces más, mientras que los niveles de clorovirus se redujeron hasta 100 veces, esto tras alimentarse del virus.

Tras pintar con color verde fluorescente el ADN del clorovirus, la hipótesis de los científicos sobre los Halteria fue confirmada cuando sus vacuolas (equivalente a nuestros estómagos) brillaban con el mismo color.

In the land of Halteria, viruses are the hunted!!! 😊Eating viruses can power growth, reproduction of microorganism | Nebraska Today | University of Nebraska–Lincoln https://t.co/5pM3ZFUn05

— Harry E. Taylor (@harryetaylor) January 5, 2023