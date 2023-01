La noticia de la legalización del compostaje de cuerpos humanos en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) dio la vuelta al mundo por su impactante método. Sin embargo, tras esta práctica está la intención de reducir las emisiones de carbono, así como los desechos humanos en el planeta y también algo que podría llamarse “vida después de la muerte”.

Si bien, esta nueva normativa -que se presentó como una alternativa más ecológica- impactó al mundo, no es primera vez que se aprueba en el país de Norteamérica. De hecho, Nueva York se sumó a los estados de Colorado, Oregón, Vermont, California y Washington, que ya tenían vigente esta ley.

Además, Suecia también está implementando este nuevo método para despedir a seres queridos, siendo junto a EE.UU. los únicos países del mundo a la fecha, que están aprobando esta práctica.

Ambos partieron de las bases de que el compostaje de cuerpos humanos, reduce en una tonelada las emisiones de carbono en comparación a los entierros tradicionales. Una forma ecológica de preservar el recuerdo de la persona fallecida.

Según detalla el portal Futuro 360, este nuevo método de compostaje en humanos tiene una duración de aproximadamente un mes.

Durante ese periodo, el cuerpo permanece en un contenedor, donde se descompone junto a elementos como la alfalfa, el aserrín y la paja, que acompañan este proceso.

Ya descompuesto, los restos pasan por un tratamiento de calentamiento, a través del cual eliminarán cualquier infección producto de la descomposición.

Posteriormente, la familia recibe el cuerpo convertido en tierra, con la que pueden plantar árboles, vegetales y otras plantas. El valor bordearía los 7 mil dólares, que en Chile serían casi 6 millones de pesos aproximadamente.

NYS is the 6th to legalize #naturalorganicreduction aka #humancomposting. Thank you to all who advocated! @TMAR22 @TheGoodDeath @OrderGoodDeath thanks to you and your communities for the hard work. We did it. pic.twitter.com/VClLqQciGH

— Recompose | Ecological Death Care (@recomposelife) December 31, 2022