Un grupo de científicos descubrió el que sería el fósil más antiguo de un depredador animal. Los restos tiene una antigüedad de 560 millones de años y está emparentado con el actual grupo que incluye corales, medusas y anémonas.

Los paleontólogos que hicieron el hallazgo lo bautizaron como ‘Auroralumina attenboroughii’, en homenaje al naturista británico Sir David Attenborough.

La primera parte de su nombre en latín significa “linterna del amanecer”, en reconocimiento a su gran antigüedad y semejanza con una antorcha encendida.

Fue encontrado en Charnwood Forest, cerca de Leicester (Inglaterra) un lugar famoso por sus fósiles. En 1957, una impresión en piedra con forma de helecho resultó ser ‘Charnia masoni’, uno de los animales fosilizados más antiguos.

El descubrimiento de la auroralúmina, publicado en Nature Ecology and Evolution, cuestiona cuándo aparecieron los grupos modernos de animales en la Tierra. El Dr. Phil Wilby, líder de paleontología en British Geological Service, es uno de los científicos que hizo el hallazgo y entregó su opinión respecto a este punto.

“En general, se sostiene que los grupos de animales modernos como las medusas aparecieron hace 540 millones de años, en la Explosión Cámbrica, pero este depredador es anterior a eso por 20 millones de años”, explicó en un comunicado.

Es la criatura más antigua que conocemos que tiene un esqueleto. Hasta ahora solo hemos encontrado uno, pero es enormemente emocionante saber que debe haber otros por ahí, que tienen la clave de cuándo comenzó la vida compleja en la Tierra”.

A. attenboroughii se fechó utilizando circonitas en la roca circundante. El circón es un diminuto mineral radiactivo que actúa como un reloj geológico: evalúa la cantidad de uranio y plomo presentes. A partir de eso, los geólogos pueden determinar con precisión la edad de la roca.

La “Explosión Cámbrica” fue notable. Se conoce como el momento en que se fijó la anatomía de los grupos de animales vivos para los próximos 500 millones de años.

“Nuestro descubrimiento muestra que el plan corporal de los cnidarios (corales, medusas, anémonas de mar, etc.) se fijó al menos 20 millones de años antes de esto, por lo que es muy emocionante y plantea muchas más preguntas”, dijo el Dr. Dunn.

