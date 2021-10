En un aeropuerto rodeado de gente que no le pide autógrafos, posando frente a un espejo o sencillamente, hablando a la cámara… así es como podemos ver a Tom Cruise en TikTok.

Una postura muy relajada para un actor que es adicto a la adrenalina, pero no así a las redes sociales, entonces ¿por qué lo vemos constantemente?

La realidad es que Cruise nunca grabó estos videos, sino que es una avanzada tecnología que que nos permite ver “al actor” en sus “momentos más íntimos” y que confunde incluso a los fanáticos de Misión Imposible.

Tom Cruise es “DeepTomCruise”

A simple vista pareciera que es Tom Cruise, pero cuando escuchas sus voz, las cosas cambian radicalmente: no es el actor quien está actuando para la cámara. A veces, no obstante, es imposible no empatizar con la idea de que realmente es él y está usando un distorsionador de voz, tal como en sus famosas películas.

Esto es posible gracias a un deepfake, una tecnología que según Infobae nace de dos conceptos “el deep learning, como se conoce al aprendizaje profundo de sistemas de inteligencia artificial, y la palabra fake, es decir, “falso”.

Según consigna el portal, existen diferentes tipos de herramientas gratuitas para implementar esta técnica que tiene confundidos a algunos los fans de Cruise, por ejemplo, FaceSwap, un software libre de código abierto.

En este caso, la cuenta que se denomina “Deeptomcruise”, que está desde febrero en TikTok y ha publicado más de 20 videos del “actor” que son falsos, capta la atención de millones de usuarios pero advierte desde un principio en su descripción que se trata de una parodia.

Pero, ¿quién está detrás de los populares videos? Se trata de Chris Ume, un artista belga que ha trabajado en una brillante representación de la celebridad a través de la tecnología IA y que, según destaca Yahoo!, se ha ganado el respecto de toda la industria debido a sus labores.

El desarrollador está al mando de Metaphysic, una empresa de desarrollo que crea herramientas y software de inteligencia artificial para crear este tipo de piezas hiper-realistas, incluso a gran escala, donde te puedes involucrar con la fantasía sin siquiera darte cuenta.

Sin embargo, no está solo en su trabajo. Para lograr videos tan parecidos al actor real contactó a Miles Fisher, el intérprete que tiene un gran parecido a Cruise y ha trabajado como doble de este y que no dudó en compartir y alabar sus videos a través de su cuenta de Instagram.

La pareja impresiona con el nivel de perfección que alcanza, puesto que Fisher se pone anteojos, mascarillas, se viste, usa sombreros, se pasa la mano por el rostro y el cabello, pero aún así, su rostro de Cruise nunca cambia.

De esta forma podemos ver a la estrella realizando las actividades de cualquier tiktoker frente a la cámara, algo que usualmente una celebridad de su estilo no pensaría ni hacer.

Los peligros de la tecnología “deepfake”

Aunque es una tecnología que entretiene, también tiene peligros. De hecho, plataformas como Facebook o incluso TikTok tienen prohibido subir este tipo de contenidos según sus políticas de uso, donde declaran que estos no se pueden hacer pasar o declarar falsamente la identidad de otra persona.

El caso del “Deeptomcruise” se explica debido a que declara de inmediato en su cuenta que es una parodia… pero ¿qué pasaría si no lo hiciera?.

En ese momento comienzan los peligros con esta tecnología que también se puede usar para exponer contenidos falsos, fake news o suplantar identidad para realizar acciones que reviertan un peligro mayor.

Un ejemplo es el caso descubierto por periodistas de VICE, quienes señalaron en un reportaje encontraron la aplicación DeepNude, que por 50 dólares tomaba una imagen de una mujer y le quitaba la ropa para que luciera desnuda, en una forma muy realista.

El programador, que tras el artículo eliminó la aplicación, creó el software con el objetivo de que se genere una nueva imagen de una persona desnuda, algo que era sólo aplicable para imágenes de mujeres, ya que en una prueba que realizó el medio a una imagen de un hombre, fue modificada con una muy realista vulva.

Así, se trataría de una técnica que afecta principalmente a mujeres, ya que utilizan su imagen para difundir maliciosamente, y sin el consentimiento de ellas, pornografía.

El anterior, sin embargo, no es el único ejemplo. La tecnología se ha utilizado para difundir información falsa con el rostro de reconocidos periodistas, con lo que hacen parecer verdad dichos completamente falsos. Incluso, han mostrado a Oprah Winfrey bailando frente a la cámara con un té en la mano.

Los avances de la tecnología y el paso de los años han hecho aún más increíbles las mejoras que tienen este tipo de videos. Pero siempre, siempre existe la solución para descubrir los registros falsos.

Según destacó Businnes Insider, investigadores de la Universidad de Albania afirmaron que se puede identificar a través del parpadeo.

“Nuestro método se basa en la detección del parpadeo de los ojos en los vídeos, que es una señal fisiológica que no está bien representada en aquellos vídeos que han sido sintetizados”, apuntaron.

Aunque es un detalle muy específico que probablemente pocos notarán y que, seguro, no habías advertido en los videos del falso Tom Cruise. ¿Te has encontrado con alguno?