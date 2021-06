La ciudad de Harbin en China, ocultó por más de 80 años una fascinante parte de nuestra historia y de la evolución humana. Se trata del “hombre dragón”, reflejado en un cráneo que fue escondido del ejército japonés por el año 1930.

Según detallan diversos medios internacionales, el descubrimiento supondría una nueva especie humana, la cual representaría a “nuestro pariente más cercano” y no los neandertales como se creía hasta ahora.

De acuerdo a información que recoge CNN en Español, este cráneo tendría entre 138.000 y 309.000 años de antigüedad, y según los estudios antropológicos realizados, “combina rasgos primitivos, como la nariz ancha y las cejas y la caja torácica bajas, con otros más parecidos al Homo sapiens, como los pómulos planos y delicados”.

“En nuestros análisis, el grupo de Harbin está más estrechamente vinculado a Homo sapiens que los neandertales, es decir, Harbin compartió un ancestro común más reciente con nosotros que los neandertales”, señaló Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres al medio antes citado.

Según detalla el medio alemán Deutsche Welle, ese nuevo hombre primitivo pudo tener un cerebro del tamaño de un humano moderno, “pero con cuencas oculares más grandes, gruesas crestas de las cejas, una boca ancha y dientes de gran tamaño”.

“Aunque muestra rasgos humanos arcaicos típicos, el cráneo de Harbin presenta una combinación en mosaico de caracteres primitivos y derivados que lo diferencian de todas las demás especies de Homo nombradas anteriormente”, indicó Ji, uno de los investigadores.

De acuerdo a los estudios preliminares, esta especie de humanos se habría dedicado a la caza y a la recolección de alimentos. “Por las temperaturas invernales actuales de Harbin, parece que soportaban un frío aún más intenso que el de los neandertales“, agregó Chris Stringer.

An ancient human skull in Hebei GEO University known as the #Harbin cranium may represent our new closest hominin relative, even closer than #Neanderthals. Researchers have named this new species Homo longi or "Dragon Man." @The_InnovationJ https://t.co/V4Y97ndCfc pic.twitter.com/KgEUUtvJQ8

— Cell Press (@CellPressNews) June 25, 2021