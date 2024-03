La NASA publicó imágenes de tres pequeños vehículos robóticos diseñados para trabajar juntos de forma autónoma en apoyo de las futuras misiones tripuladas a la superficie de la Luna.

Las fotografías corresponden a una prueba de conducción conjunta autónoma, sin órdenes explícitas de los ingenieros, en una sala limpia del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia espacial en diciembre de 2023.

Junto con una estación base que se montará en un módulo de aterrizaje lunar, los rovers conforman el demostrador tecnológico CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration). Cada rover, que funciona con energía solar, tiene aproximadamente el tamaño de una maleta de mano, informa la NASA.

