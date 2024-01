Los astrónomos se han preguntado por años, cómo es que se forman las galaxias, y partir de allí han surgido diversas teorías e incógnitas, una de ellas es ¿cómo se ve una galaxia recién nacida? Ahora, el James Webb descubrió que podrían ser “plátanos”.

Anteriormente, los expertos pensaban que las galaxias jóvenes tenían formas de orbes, circulares o de discos delgados. Sin embargo, un nuevo análisis de observaciones del Webb demostró que al parecer tienen la forma de un plátano.

Según detalla The New York Times, científicos de la Universidad de Columbia volvieron a examinar las observaciones de unas 400 galaxias recién nacidas, vistas por el James Webb, y concluyeron que tenían la forma de esta fruta.

Pero más allá de la metáfora, este hallazgo podría cambiar algunos conocimientos que se tienen hoy sobre las galaxias. “Es un resultado sorprendente e inesperado, aunque ya había indicios de esto con el Hubble”, comentó Viraj Pandya, investigador posdoctoral de la Universidad de Columbia y autor principal del estudio, que presentará el miércoles frente a la Sociedad Astronómica Estadounidense en Nueva Orleans.

Los resultados de Pandya son tentativos, pero si se aprueban por pares, podrían ayudar a entender como surgen y crecen las galaxias. Además, también tendría aportes en los conocimientos sobre energía oscura, que rodea a estos conjuntos de estrellas.

Asimismo, conclusiones como estas tienen cierto respaldo, porque años atrás el telescopio Hubble, antecesor del Webb, también observó regiones de galaxias recién nacidas y estudios al respecto sugirieron que estas tenían forma de pepinillos, similar a los plátanos.

Pandya y su equipo analizaron observaciones del James Webb, de una zona del cielo conocida como la Franja de Groth Extendida, que en perspectiva terrestre abarca lo mismo que la Luna llena en el firmamento.

Allí, los astrónomos encontraron figuras más bien lineales y alargadas, no circulares. “Por lo regular lucen muy lineales, y algunas galaxias muestran varias protuberancias brillantes colocadas como perlas en un collar”, apuntó Pandya.

En la misma línea, teorizan que galaxias como la Vía Láctea, pudieron ser en el pasado una galaxia plátano. “Tienen tales masas que serían las progenitoras de galaxias como la Vía Láctea, y esto implica que en el pasado nuestra propia galaxia pudo haber pasado por una fase morfológica similar también a un puro o tabla de surf”, comparó.

