Este miércoles 3 de enero, la Tierra está en su “perihelio”, es decir, su punto más cercano al Sol, además, el planeta está girando más rápido de lo normal y a horas de la noche alcanzó su máxima velocidad.

El perihelio es un evento astronómico que ocurre porque la órbita de la Tierra no es redonda, más bien es elíptica, por lo que hay momentos de su rotación en que está más cerca o más lejos de la estrella.

De hecho, en el día del perihelio, que ocurre a cada inicio de año, el Sol puede verse un 3% más grande de lo normal en el cielo. Contrario a este fenómeno existe también el afelio, cuando la Tierra está en su punto más lejano del Sol.

¿Hará más calor con el perihelio?

La llegada del perihelio y del afelio no significa que en la Tierra durante esos días habrá temperaturas más altas o más bajas, puesto que este acercamiento y alejamiento respectivamente, no afectan al clima. Es importante recordar que las estaciones no se producen por la distancia entre el Sol y el planeta.

Para ello hay que entender que, si bien la órbita de los planetas del Sistema Solar es elíptica, adicionalmente, los cuerpos celestes también giran sobre su propio eje.

Es por esto que “en el hemisferio norte, es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol y es verano cuando está más alejada. En comparación con la distancia del Sol, este cambio en la distancia de la Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima”, informa la NASA.

Las estaciones dependen del eje del planeta y estas son distintas en cada hemisferio porque la Tierra está inclinada. “Como la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje inclinado siempre señala en la misma dirección. Por ese motivo, durante el año, diferentes partes de la Tierra reciben los rayos directos del Sol”, explican.

La Tierra alcanzó su máxima velocidad

Este fenómeno, también hace que la Tierra alcance su máxima velocidad. Según explica el astrónomo José Maza en su Instagram, el planeta alcanzó su peak de velocidad esta mañana, “vamos a estar andando a 110.000 km/h”, dijo.

Esto ocurre porque al estar más cerca del Sol, el movimiento de la Tierra se acelera. Asimismo, el profe Maza aclara que “en estricto rigor” el perihelio ocurrió la noche del 2 de enero, exactamente a las 21:38 en horario de Chile, pero “para todos los efectos prácticos es el 3 de enero”, señaló.

“En el perihelio es cuando la Tierra anda más rápido, y como anda más rápido el verano es la estación más corta del año y la estación más larga del año, por el otro lado, es el invierno”, agrega.