El veterano rover de la NASA, Curiosity envió videos de cómo se ve un día en la superficie de Marte, desde el alba al ocaso, durante una secuencia de 12 horas mientras está estacionado.

Se trata de un registro del pasado 8 de noviembre, en el día 4.002 o sol marciano de la misión, donde se ve la sombra en blanco y negro moviéndose

Según informó la NASA, consigna EuropaPress, el rover utilizó sus cámaras Hazcams, en blanco y negro.

Las instrucciones para grabar las imágenes son parte del último comando que se enviaron al Curiosity poco antes del inicio de la conjunción solar de marte, donde el Sol se encuentra entre la Tierra y el planeta rojo.

Producto del plasma solar que interfiere con las comunicaciones por radio, las misiones se posponen por varias semanas antes de la conjunción.

Hey look – I’m a sundial!

Ok, not exactly, but I did get a sol to enjoy my surroundings. During solar conjunction, I used my hazard cameras to study the Martian weather and dust.

As this Earth year comes to an end, I hope you’ll take the time to soak in what’s around you. pic.twitter.com/eCQAcVtT1L

