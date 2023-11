Una de las mayores ilusiones ópticas de proporciones cósmicas se registrará el próximo 25 de marzo, y tendrá como protagonista a Saturno.

Y es que en específico, van a desaparecer los anillos de Saturno.

Pero tranquilos, no es que dejarán de estar ahí, sino que van a desaparecer de la vista.

Se trata de un evento único e inusual, donde los anillos desaparecerán por el equinoccio de Saturno, señala DW.

Esto ocurre cuando el Sol brilla directamente sobre el ecuador del planeta, debido a su órbita alrededor del Sol. Desde la Tierra, que tiene un diámetro nueve veces menor que el de Saturno, no se podrán ver los anillos por la inclinación del planeta en su órbita.

No es que los anillos desaparezcan mágicamente, sino que estarán perfectamente alineados con nuestra línea de visión, por lo se creará una ilusión óptica que dará la impresión de que desaparecieron.

I've seen chatter about how Saturn's rings will "disappear" on 23 March 2025. What this actually means is that we will see Saturn's very thin rings edge-on then, so they'll *seem* to disappear. It happens every ~15 yrs. Here's Alan Friedman's composite sequence for 2004-2009. pic.twitter.com/BgI5Nw2Qy6

— Dr Heidi B. Hammel (@hbhammel) November 8, 2023