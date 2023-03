Una nueva imagen del Telescopio Espacial James Webb (JWST) captó un increíble fenómeno generado por la gravedad en el espacio profundo, se trata de un “lente gravitacional”, donde se ve un cúmulo de galaxias distantes, deformes y creando manchas de luz.

La imagen se logró gracias al instrumento NIRCam del James Webb, que es su cámara principal de infrarrojo cercano, y sus resultados permitieron a los astrónomos, explorar las primeras etapas de formación de estrellas en galaxias distantes.

En concreto, esta nueva vista del espacio profundo muestra cúmulo de galaxias lente SDSS J1226+2149, que se encuentra a unos 6.300 millones de años luz lejos de la Tierra, en la constelación Coma Berenices.

Los lentes gravitacionales, “ocurren cuando un objeto celeste masivo, como un cúmulo de galaxias, provoca una curvatura suficiente del espacio-tiempo para que la luz se doble visiblemente a su alrededor, como si fuera una lente gigantesca”, dice el artículo que publicó Agencia Espacial Europea (ESA) en conjunto con la NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

“Uno de los efectos consecuentes de las lentes gravitacionales es que puede magnificar objetos astronómicos distantes, lo que permite a los astrónomos estudiar objetos que de otro modo serían demasiado débiles o lejanos”, agrega el artículo.

