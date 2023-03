La compañía Relativity Space consiguió, tras varios retrasos en su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), hacer despegar su cohete Terran 1 construido en su mayoría con piezas impresas en 3D. Con ello, demostró que esta tecnología es una alternativa viable para reducir los costos de las misiones espaciales.

Sin embargo, según constató TechCrunch, no consiguió alcanzar la órbita terrestre, quedando patente que aún falta perfeccionar la fabricación. Durante su primer intento, logró alcanzar el punto “Max Q”, durante el cual el vehículo sufre la mayor presión y estrés al desafiar a la atmósfera, logrando también descartar sus motores primarios y separar su primera etapa.

Fue tras superar la atmósfera que sufrió un fallo en la segunda etapa que le impidió alcanzar la órbita prevista.

“Hoy es una gran victoria, con muchas primicias históricas”. En los próximos días “evaluaremos los datos de vuelo y proporcionaremos actualizaciones públicas”, concluyó Relativity Space.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe

— Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023