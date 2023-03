Un cohete impreso en 3D con sede en California, Relativity Space, está por despegar en Florida en lo que sería su primera misión en órbita, una prueba clave de la novedosa empresa para reducir costos de fabricación.

El cohete Terran 1, de 35 metros de altura y fabricado en un 85% a partir de una impresora 3D, está listo para despegar desde de la base de lanzamiento de la Fuerza Espacial de EE. UU. en Cabo Cañaveral, Florida.

“El lanzamiento que estamos preparando es una oportunidad para demostrar muchas cosas a la vez”, dijo Josh Brost, vicepresidente de ingresos de Relativity Space, quien se refirió al Terran 1 como “la mayor estructura impresa en 3D”.

Relativity tenía previsto lanzar el cohete a las 13:00 EST (15:00 hora chilena) de este miércoles, pero finalmente fue postergado par este sábado entre las 15:00 y las 18:00 horas chilenas.

Player ready? Yup. Our next launch attempt window is confirmed for this Saturday, March 11 from 13:00 – 16:00 ET. #GLHF pic.twitter.com/lBXCm9nNeG

— Relativity Space (@relativityspace) March 8, 2023