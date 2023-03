“Nuestra generación está siendo protagonista de un gran evento, que tal vez será considerado por los historiadores del futuro como el tiempo en el que se produjo la transición en la historia de la especie humana entre su Era Terrestre y su Era Espacial o Extraterrestre”. Con estas palabras Eduardo García Llama, ingeniero español miembro del Programa Artemis, nos pone el contexto sobre la importancia de las misiones espaciales que se lanzarán o darán nuevos pasos durante este 2023.

Artemis, el programa que lleva por nombre a la hermana de Apolo, planea colocar presencia humana permanente en la Luna. Este año dará sus siguientes pasos, aunque serán tímidos, después de ser protagonista absoluto del calendario espacial 2022.

En 2023, la NASA y SpaceX seguirán copando titulares. De hecho, los proyectos privados de la empresa del polémico magnate Elon Musk serán parte muy importante de la agenda y un goteo constante a lo largo del año.

Otra gran potencia a nivel espacial es China, que pondrá en marcha un nuevo telescopio que rivaliza con el Hubble. Además, mostrará su potencial colocando muy pronto en órbita su propia estación espacial, entre otras misiones que compiten con ya consumados proyectos occidentales. Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzará un nuevo instrumento para el estudio de la materia oscura.

Estas son las misiones espaciales a las que debemos estar atentos este 2023.

Tal vez el proyecto que más expectación genera en 2023 es el lanzamiento del Starship, de SpaceX.

Después de tres explosiones en tres años consecutivos, la última en julio de 2022, a la nave que promete depositar a las primeras misiones espaciales tripuladas en Marte le está costando despegar.

Con todo, Starship es el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás desarrollado, con la capacidad de llevar hasta 150 toneladas a la órbita de la Tierra. La ‘nave de naves’ de SpaceX constituye un sistema de transporte diseñado para llevar tanto la tripulación como la carga a la órbita de la Tierra, la Luna, Marte… y tal vez más allá.

Está previsto que el Starship consiga elevar el vuelo durante este 2023, aunque las fechas son todavía inciertas. Elon Musk, sin embargo, anticipó que podría darse ya en marzo.

China será otro de los protagonistas del calendario de misiones espaciales de 2023. Lo más llamativo será el lanzamiento de un telescopio espacial bautizado como Xuntian, que en mandarín significa ‘el que surca los cielos’ aunque su nombre técnico es CSS-OM (Chinese Space Station – Optical Module).

Este telescopio se presenta como el competidor del anciano Hubble. Con un espejo de dos metros de diámetro, Xuntian se dedicará a escudriñar el universo en el espectro de luz ultravioleta. De hecho, cuando Hubble deje de estar en funcionamiento, el CSS-OM será el único telescopio que pueda ver en esta región del espectro.

👀 The China Space Station will be expanded, but instead of duplicating the three current modules: Tianhe-1, Wentian and Mengtian, a multi-functional module with 6 docking ports will be added, an exhibition at the National Museum of China shows. https://t.co/u6QfEvQP9n pic.twitter.com/PbM0WDxDWD

— China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) February 24, 2023