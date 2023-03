Aunque sólo tiene una probabilidad uno entre 625 (0,16%) de impactar la Tierra, la NASA y la ESA consideran posible que 2023DW, un asteroide recientemente descubierto a fines de febrero desde San Pedro de Atacama, Chile, arruine San Valentín en 2046. Específicamente, cerca de las 21:44 UTC (18:44 en Chile).

Dicha roca espacial de 50 metros de diámetro actualmente ostenta el primer lugar en la “lista de riesgo” de la Agencia Espacial Europea entre otros objetos cercanos a la Tierra, proyectándose que podría alcanzar su punto de mayor acercamiento el 14 de febrero de dicho año.

Asimismo, según detalla Forbes, 2023DW es actualmente el único registrado en la Escala Torino, usada por comunicadores de la ciencia para evaluar cuánta preocupación pública debe causar uno de estos objetos, aunque el mismo medio clarifica que tiene la puntuación más baja en esa medición. Un puntaje de “1”, lo que implica que el asteroide amerita mayores observaciones que posiblemente reducirán aún más las probabilidades de impacto.

En tanto, su tamaño es comparable con el de los dos impactos más violentos recibidos por la Tierra en tiempos modernos, ambos en Rusia, uno en 1908 y otro en 2013. En esos casos, causaron daños significativos pero superficiales y, en el caso más antiguo, tres muertes por caídas de árboles y otras emergencias médicas, como infartos.

Pese a ello, y por lo curioso de la fecha proyectada para su potencial caída, el astrónomo italiano Piero Sicoli elaboró un mapa en el que calcula los puntos de la Tierra donde el asteroide podría caer en San Valentín de 2046. Según sus proyecciones, lo más probable sería que caiga en el Océano Pacífico, seguido por los Estados Unidos y algunos países del sudeste asiático.

#2023DW. With just 3 days of arc, I found about 1 in 400 chance of impact on Feb. 14, 2046 (JPL 1/770). Surely this possibility will soon be ruled out, however, as an exercise, I calculated where the asteroid might fall if this possibility occurred. pic.twitter.com/ldlSYJMvMz

— PS (@Piero_Sicoli) March 2, 2023