La Tierra está más cerca del Sol en este momento, pero esto no significa necesariamente que hará más calor en el planeta.

Este 4 de enero la Tierra alcanza el “perihelio”, término que se usa para determinar el momento en que el planeta estará más cerca del Sol en todo el año. Asimismo, su velocidad en órbita aumentará considerablemente.

El perihelio es un evento astronómico que ocurre cuando la Tierra se encuentra en su punto más cercano al Sol, esto debido a que su órbita no es perfectamente circular, sino más bien elíptica.

Esto último hace que por momentos el planeta esté más cerca o más lejos de su estrella. De hecho, en el día de perihelio, que ocurre a cada inicio de año, el Sol se aprecia un 3% más grande en el cielo, dicen los expertos.

Este acercamiento provoca además un aceleramiento en la órbita terrestre, que hace que la Tierra se mueva más rápido. Por este motivo, hoy el planeta recorrerá cerca de 2.500.000 kilómetros de distancia en un solo día.

La Tierra específicamente se está moviendo hoy a máximo 110.700 kilómetros por hora, según detalla National Geographic, 3.420 kilómetros más que en su normalidad.

Y si bien el planeta al momento está más cercano al Sol que cualquier otro día del año, el punto peak fue exactamente a las 13:00 horas.

Contrario al perihelio, también ocurre el afelio una vez al año. Este fenómeno corresponde al punto más lejano de la Tierra al Sol, exactamente en julio, justo a mitad del año.

Para ese entonces, el planeta estará unos 5 millones de kilómetros más lejos del Sol que en este momento, aproximadamente 152.6 millones de distancia con su estrella.

¿El calor aumenta si la Tierra está más cerca del Sol?

La llegada del perihelio y del afelio no significa que en la Tierra durante esos días habrá temperaturas más altas o más bajas, puesto que este acercamiento y alejamiento respectivamente no afectan al clima. Es importante recordar que las estaciones no se producen por la distancia entre el Sol y el planeta.

Para ello hay que entender que, si bien la órbita de los planetas del Sistema Solar es elíptica, adicionalmente, los cuerpos celestes también giran sobre su propio eje.

Es por esto que “en el hemisferio norte, es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol y es verano cuando está más alejada. En comparación con la distancia del Sol, este cambio en la distancia de la Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima”, informa la NASA.

Las estaciones dependen del eje del planeta y estas son distintas en cada hemisferio porque la Tierra está inclinada. “Como la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje inclinado siempre señala en la misma dirección. Por ese motivo, durante el año, diferentes partes de la Tierra reciben los rayos directos del Sol”, explican.