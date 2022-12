Esta semana se conoció uno de los hallazgos más importantes del Telescopio Espacial James Webb (JWST) y que además marca un hito en las capacidades del instrumento, que ahora logró captar las galaxias más lejanas jamás vistas en la historia de la observación astronómica.

Este además sería el descubrimiento de las primeras galaxias que surgieron después del Big Bang. Así lo explicó la NASA en un comunicado, resaltando que la luz de estas estructuras lejanas, tardó alrededor de 13.400 millones de años en llegar a una zona donde el James Webb pudiera notarla.

“La luz de estas galaxias ha tardado más de 13.400 millones de años en llegar hasta nosotros, ya que datan de menos de 400 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía solo el 2% de su edad actual”, señala la agencia espacial.

El hallazgo fue posible gracias a las observaciones espectroscópicas del telescopio, que anteriormente ya había detectado luces que los astrónomos catalogaron como candidatas a galaxias primeras en nacer.

