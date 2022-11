El catálogo de Arp-Madore es un grupo de galaxias particularmente peculiares repartidas por todo el cielo del sur, e incluye una colección de galaxias que interactúan sutilmente. Allí el Hubble captó una espectacular colisión de galaxias.

Se trata de Arp-Madore 417-391, que se encuentra a unos 670 millones de años luz de distancia. Exactamente en la constelación de Eridanus en el hemisferio celeste sur.

Las dos galaxias fueron distorsionadas por la gravedad y se retorcieron en un anillo colosal. Así dejaron sus núcleos anidados uno al lado del otro, informa la NASA.

Hubble usó su Cámara avanzada para encuestas (ACS) para capturar esta escena: el instrumento está optimizado para buscar galaxias y cúmulos de galaxias en el universo antiguo.

El ACS del Hubble ha estado contribuyendo al descubrimiento científico durante 20 años y, durante su vida útil, ha estado involucrado en todo. Desde mapear la distribución de la materia oscura hasta estudiar la evolución de los cúmulos de galaxias.

Esta imagen proviene de una selección de observaciones del Hubble diseñadas para crear una lista de objetivos intrigantes para observaciones de seguimiento con el Telescopio Espacial James Webb de la NASA/ESA/CSA. Así como con otros telescopios terrestres.

Los astrónomos eligieron una lista de galaxias previamente no observadas para que el Hubble las inspeccione entre otras observaciones programadas.

Con el tiempo, esto permite a los astrónomos construir una colección de galaxias interesantes mientras usan el tiempo limitado de observación del Hubble de la manera más eficiente posible.

