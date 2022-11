A un día del quinto intento de despegue de la misión Artemis I de la NASA la expectación es palpable en el entorno científico, puesto que faltan solo horas para el posible lanzamiento del cohete Orion, que planea volver a llevar humanos a la Luna.

Fue en septiembre cuando se programó el día por primera vez, posponiéndose en 2 ocasiones por fallas en los motores de la nave espacial y 2 ocasiones más por las condiciones climáticas en Florida, donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy que alberga al cohete.

Esto causó molestia entre los más aficionados que esperan poder ver el despegue de Artemis I desde sus casas, en la transmisión en vivo de la NASA, que ya inició la cuenta regresiva. Sin embargo, para los científicos los retrasos son “pan de cada día”.

Así lo expone la astrónoma chilena Bernardita Ried, divulgadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines CATA y estudiante del Doctorado en Física, mención astrofísica de la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos.

En conversación con Biobio Chile, la experta señala que los retrasos en las fechas de lanzamiento demuestran el compromiso del equipo de Artemis porque todo salga bien y así mismo la responsabilidad. “Me parece una actitud muy respondable de parte de los científicos y científicas y me gustaría que la gente valore eso”, comenta.

“La ciencia siempre ha sido algo que implica paciencia, no hacer todo inmediatamente, y si quieren hacer las cosas bien hay que tomar las precausiones. (…)Siempre hay un valor de incertidumbre, pero de todas maneras esto va a suceder ya sea en noviembre o diciembre”, agrega.

En la misma línea, complementa que como científica del área no siente que los retrasos pudieran ser un “fracaso” o motivos de desánimo. “No me siento desanimada, es más, me parece muy responsable de parte de la NASA ser abiertos frente a eso. Esto no es un show, la ciencia no es entretención, es medir si es que es posible extender los conocimientos”, asevera.

Así mismo hace hincapié en las consecuencias que podría traer consigo un lanzamiento forzado y sin las precausiones correspondientes, considerando al gran inversión que a puesto la agencia espacial al proyecto, en gran parte con impuestos.

“Si llega a haber una especie de fracaso en esta misión yo estoy viviendo en EE.UU y puedo sentir la tensión que existe políticamente, porque hay que recordar que todo esto es pagado con impuestos de personas. La NASA puede ser muy polémica, muy amada o muy criticada en el país, y ante cualquier fallo podría provocar una crisis”, puntualiza.

#Artemis I is launching to the Moon! Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63 — NASA (@NASA) November 14, 2022

Artemis I eventualmente llevará humanos a la Luna

La razón por la que la NASA ha retrasado el proceso en 4 ocasiones, sin descartar una quinta por el momento, también se debe a que esta sería una de las hazañas más complejas de la NASA.

“Requiere un nivel de complejidad, yo diría que hasta la fecha en el área de la exploración espacial no se había obtenido. Es mucho más grande y con mucha mayor tecnología que por ejemplo las misiones Apollo“, precisa Ried.

“Entonces hay un montón de resguardos que se deben tener porque el objetivo es llevar a personas a la Luna y para eso debe ser una misión segura”, agrega.

Esta misión forma parte 3 etapas que atravesará Artemis y en términos científicos sería “la más fácil” de todas, a este grupo le siguen 2 misiones más post alunizaje que se pronostican para el 2030.

Esta primera tarea en cuestión, consiste en orbitar la Luna para comprobar que la nave y todos sus sistemas sean aptos para el momento en que vaya tripulada con astronautas para el alunizaje. Así se pueden cuantificar y reparar los posibles riesgos o simplemente contemplar que el equipo científico esté libre de ellos en el momento dado.

Esto último es posible además gracias a las nuevas tecnologías. “Ahora podemos cuantificar mucho mejor los riesgos y eso nos permite analizar mejor los posibles escenarios, detener un fracaso“, señala la experta.

Viajar a la Luna en el momento adecuado

Adicionalmente, la astrónoma enfatiza en otros factores que alteran el lanzamiento del despegue y que podrían incluso volver a presentarse.

“No se puede ir a la Luna en cualquier momento, la Luna no tiene un órbitar circular, no está a la misma distancia siempre. Se acerca y se aleja. Hay que aprovechar el momento que está mas cerca”, explica.

Otro factor importante sería el clima, que ya obligó a la NASA a posponer el despegue de Artemis I, 2 veces. “Esto no es llegar y lanzar un cohete, hay que moverlo, desplazarlo esto tiene una altura, influye el viento y las presipitaciones, todo eso hay que estudiarlo bien“, señala.

“Es por eso que cada vez que se identifica un error se para, se repara y se van haciendo todos los pasos y monitoreos. (…) Si nos damos cuenta que no es el momento hay que esperar simplemente”, concluye.