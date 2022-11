El equipo a cargo de la misión de la NASA Artemis I, que tiene como objetivo preparar el camino para la exploración lunar, dio luz verde al intento de lanzamiento previsto para este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy (Florida).

Sin embargo, todavía queda por comprobar este lunes si se solventó definitivamente una serie de problemas derivados del paso del huracán Nicole por Cabo Cañaveral la semana pasada. Este evento meteorológico obligó a atrasar el intento de lanzamiento anterior, previsto para hoy.

El equipo de sellado del sistema para abortar un lanzamiento quedó suelto a causa del embate de los vientos de Nicole sobre la plataforma donde se encuentra el enorme y costoso cohete SLS con la cápsula Orion en la punta.

Al momento, la agencia espacial ya inició una transmisión en vivo que funcionará como cuenta regresiva para el lanzamiento y donde además, horas previas, científicos comentarán algunos alcances de la misión.

El objetivo de esta misión no tripulada es poner a prueba las capacidades del cohete SLS y de la nave Orión antes de un viaje tripulado previsto, en principio, para 2024.

El cohete SLS, con una altura superior a un edificio de 30 plantas (322 pies o 98 metros), ha costado a la NASA unos 4.000 millones de dólares.

La NASA ha tenido que retrasar cuatro veces la partida de la misión, dos por razones técnicas y otras dos por causas meteorológicas.

De acuerdo con el blog de la misión Artemis I, entre otras tareas, los ingenieros de la NASA se ocuparán este lunes de determinar si hay riesgo de que el cierre que quedó suelto por los vientos de Nicole puede zafarse durante el lanzamiento.

El objetivo general del programa Artemis de la NASA es devolver a los humanos a la luna por primera vez en medio siglo y la misión Artemis I, que se espera que sea la primera de muchas, sentará las bases, probando el cohete y la nave espacial y todos sus subsistemas para garantizar que sean lo suficientemente seguros para que los astronautas vuelen a la luna y regresen.

#Artemis I is launching to the Moon!

Nov. 15:

3:30pm ET (2030 UTC): Tanking coverage

10:30pm ET (0330 UTC): Launch broadcast

Nov. 16:

8:30am ET (1330 UTC): Trajectory burn

10am ET (1500 UTC): Earth views from @NASA_Orion

Stay tuned: https://t.co/sQWu67xTPq pic.twitter.com/srAEMfTQ63

— NASA (@NASA) November 14, 2022