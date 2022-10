La NASA confirmó este martes que el impacto de su nave DART contra la superficie del asteroide Dimorphos, consiguió desviar su trayectoria, tal y como era su objetivo.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Bill Nelson, apuntó que antes del impacto, Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en girar en torno a otro asteroide más grande llamado Didymos, con el que forma lo que se conoce como un sistema de asteroide doble.

La nave logró reducir esa órbita en 32 minutos: “Hubiera sido un éxito si la hubiera ralentizado solo unos 10 minutos, pero la redujo de hecho 32”, dijo.

Nelson, además, felicitó a todos por el éxito de esa misión de defensa planetaria efectuada en septiembre.

La NASA hizo historia el pasado lunes 26 de septiembre, al conseguir que DART se estrellara a toda velocidad contra el asteroide con el objetivo de desviar su trayectoria.

La hazaña supone una prueba vital para que la Tierra pueda defenderse en el futuro de peligrosos objetos espaciales.

“La ciencia avanza a partir de la experimentación y con ese experimento tendremos más información para saber cómo desviar los asteroides peligrosos en un futuro”, afirmaron los observadores de Pujalt en un comunicado.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022