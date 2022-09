Un diminuto satélite cubesat liberado por la misión espacial DART captó el impacto de esta contra el asteroide Dimorphos en el primer intento de desvío de una roca espacial mediante impacto cinético. La prueba de defensa planetaria se realizó el pasado lunes.

Se trata del cubesat italiano LICIACube, que cumplió su objetivo de tomar imágenes cercanas del impacto, a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Sus datos han comenzado a recibirse y ya fueron difundidos en la cuenta de Twitter de la misión.

Elisabetta Dotto, líder del equipo científico del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF): “En primer plano vemos el cuerpo central de Didymos, y arriba Dimorphos completamente cubierto por los escombros producidos por el impacto“.

Quince días antes del impacto, el compañero CubeSat de DART Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube), proporcionado por la Agencia Espacial Italiana, se desplegó desde la nave espacial para capturar imágenes del impacto de DART y de la nube de materia expulsada resultante del asteroide.

Las imágenes de LICIACube están destinadas a proporcionar una vista de los efectos de la colisión para ayudar a los investigadores a caracterizar mejor la efectividad del impacto cinético para desviar un asteroide. Debido a que LICIACube no lleva una antena grande, las imágenes se enviarán a la Tierra una por una en las próximas semanas.

Here are the first images taken by #LICIACube of #DARTmission impact on asteroid #Dimorphos.

Now weeks and months of hard work are now starting for scientists and technicians involved in this mission, so stay tuned because we will have a lot to tell! pic.twitter.com/kVz1WmcsL7

