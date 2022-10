Este viernes la NASA reveló una imagen que podría ser una de las últimas del telescopio espacial Hubble, que fue lanzando en 1990 marcando un hito para la astronomía moderna. Ahora captó a 2 galaxias interactuando, llamadas Arp-Madore 608-333.

Se trata de un par de galaxias que en palabras de la agencia espacial “parecen flotar una al lado de la otra”, pero en realidad se están deformando y absorbiendo debido a la interacción gravitatoria entre ellas.

La imagen fue tomada en concreto por la ‘cámara avanzada para sondeos’ del Hubble, como parte de un esfuerzo de la NASA por acumular archivos para estudios futuros de datos del Hubble, que está pronto a dejar de funcionar.

Happy #HubbleFriday! 🌀

The galaxy pair seen here is Arp-Madore 608-333, and despite their calm appearance, the two are actually warping and disrupting one another through a mutual gravitational interaction!

Discover more: https://t.co/HU578bGIhE pic.twitter.com/872F0eS9LJ

— Hubble (@NASAHubble) October 7, 2022