El megacohete Artemis I es visto sobre la plataforma de lanzamiento 39B, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, poco antes de que la NASA anunciara una nueva fecha para su lanzamiento.

La NASA intentará de nuevo el próximo sábado desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, Estados Unidos, lanzar al espacio la misión no tripulada Artemis I con destino a la Luna, luego de suspender este lunes el despegue por un problema técnico, informaron este martes (30.08.2022) los responsables del programa.

El despegue del Artemis 1 estaba previsto para el lunes por la mañana, pero se canceló porque una prueba para conseguir que uno de los cuatro motores RS-25 del cohete alcanzara la temperatura adecuada para el lanzamiento no tuvo éxito.



Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis 1 en la NASA, anunció la fecha para el nuevo intento de lanzamiento -un paso clave en el programa estadounidense que pretende volver a llevar astronautas a la Luna- en una conferencia de prensa el martes.

La meta de Artemis 1, nombrado así por la hermana gemela de Apollo, probará el cohete de 98 metros con el Sistema de Lanzamiento Espacial y la cápsula Orion, adaptada para tripulación, en su parte más alta.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd

— NASA (@NASA) August 30, 2022