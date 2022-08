La tarde de este lunes, la NASA realizó una conferencia de prensa para explicar las complicaciones que llevaron a retrasar el esperado lanzamiento de la misión Artemis I. La agencia espacial estadounidense transmitió en vivo la instancia, donde 3 científicos respondieron preguntas respecto a las fallas de la nave Orión.

Allí, revelaron que se trató de una falla en el sistema de motores, en concreto el motor 3 del cohete. “Evaluamos la magnitud de esta complicación y finalmente decidimos que el lanzamiento debía retrasarse”, explicaron. Así mismo, señalaron que durante la semana se harán pruebas para mejorar la falla.

Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Astrofísica CATA, explica en palabras simples lo que detuvo estos planes.

“Una de las 4 líneas que transportan el hidrógeno líquido para enfriar los motores, previo al lanzamiento, no se abrió por completo. Esto no permitió que el motor alcanzara la temperatura correcta para poder comenzar el despegue”, explicó.

Así mismo enfatiza en que este problema “para nada significa un fracaso” y que este tipo de “fallos menores” son comunes. “Miramos con optimismo que la misión Artemis I pronto va a poder dejar la Tierra”, aclaró.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom

— NASA (@NASA) August 29, 2022