Sí, puede que con la ola de calor con la que vivimos la última semana muchos piensen que el verano llegó hace mucho, pero no es así. Más allá de la altas temperaturas, existe un fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación más cálida.

Este es el solsticio, que se describe como el momento en que el sol alcanza su máxima posición al sur de la Línea del Ecuador. Con este evento astronómico, se tendrá además el día más largo con luz solar y la noche más corta de oscuridad.

De acuerdo al Astrofotógrafo Arturo Gómez, el verano llegará exactamente el día martes 21 de diciembre a las 12:59 horas, pasando el mediodía.

“Muchos pueblos originarios en el mundo reciben esta fecha con bailes y ceremonias. El más famoso es el de Inglaterra, donde están las piedras megalíticas de Stonehenge”, comparte a BiobioChile el profesional.

“En Chile, al norte de Antofagasta, existe un lugar en la zona llamada ‘Trópico de Capricornio’, donde las personas se reúnen para tener al sol exactamente sobre sus cabezas”, añade.

Por otro lado, el hemisferio norte de la Tierra verá el inicio del invierno con el día más corto y la noche más larga.

Para los fanáticos de eventos astronómicos, estas semanas serán marcadas también por fenómenos en el cielo que podrán verse a simple vista o bien, con binoculares.

Entre ellos, en los próximos días será visible el cometa Leonard, científicamente llamado C/2021 A1. Este cometa, descubierto a inicios de año, se pudo observar por muchas semanas desde el hemisferio norte al amanecer.

Sin embargo, desde el hemisferio sur podrá verse al atardecer, en las cercanías del planeta Venus.

El astrofotógrafo recomienda utilizar binoculares para ver de mejor forma el cometa Leonard. Según Gómez, esta herramienta “hará más espectacular la visión de su cabellera y cola, la que apuntará en dirección opuesta a la posición del sol”.

También se podrá ver a simple vista el planeta Venus, pero a diferencia de lo que pudo observar el hemisferio norte hace unas semanas, en el hemisferio sur podrá verse hacia el poniente, después de la puesta del sol, siendo “lo más brillante que hay en esa dirección”.

The planet Venus and crescent moon just now! pic.twitter.com/sxQ0wAQTKg

— 🔭AstroBackyard (@AstroBackyard) December 6, 2021